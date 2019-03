Президент США Дональд Трамп просил экс-главу аппарата Белого дома Джона Келли уволить членов своей семьи из администрации — дочь Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера, пишет газета The New York Times со ссылкой на книгу журналиста Вики Уорда «Кушнер. Inc. Алчность. Амбиции. Коррупция».

Отмечается, что Трамп всегда сомневался насчет правильности работы его детей в администрации. Когда он нанял Джона Келли на пост главы аппарата Белого дома, американский президент поставил перед ним задачу: «избавьтесь от моих детей, верните их в Нью-Йорк», передает NYT. Трамп часто жаловался, что Иванка и Джаред «не знают правила игры» и виновны в появлении негативных материалов в СМИ.

После этого Келли предупредил главу государства, что уволить их будет трудно, однако он и Трамп пришли к тому, что сделают жизнь двоих достаточно сложной для того, чтобы они сами попросили увольнения.

Однако Джаред и Иванка пережили трудные времена и дождались увольнения Келли в декабре 2018 года, говорится в книге. После его ухода пара стала еще более уверенной в администрации Трампа, говорится в материале.

