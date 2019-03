В США на посетительницу зоопарка напал ягуар пока она пыталась сделать селфи. Об этом сообщает FOX 10 Phoenix.

Инцидент произошел в зоопарке американского штата Аризона. Женщина захотела сделать селфи с ягуаром и подошла вплотную к вольеру, несмотря на запрет пересекать специальный барьер.

Пока женщина пыталась сделать фото, хищник напал на нее через ограждение. Последствия инцидента сняли на видео очевидцы. На ролике видно, что у пострадавшей сильно изранена рука.

Директор зоопарка Микки Оллсон подчеркнул, что инцидент произошел из-за нарушения правил безопасности посетительницей, поэтому усыплять пантеру не будут.

#BREAKING: Rural Metro has responded to a report of a woman getting attacked by a jaguar at Wildlife World Zoo.

Courtesy: Adam Wilkerson pic.twitter.com/PMUFL5BWUy

— FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) 10 марта 2019 г.