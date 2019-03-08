Американский космический корабль Crew Dragon, совершавший пробный полет в беспилотном режиме, совершил в пятницу в 08:45 по времени восточного побережья США приводнение в Атлантическом океане в 360 км от побережья Флориды.

Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) на своем сайте.

Minval.az