Американский космический корабль Crew Dragon, совершавший пробный полет в беспилотном режиме, совершил в пятницу в 08:45 по времени восточного побережья США приводнение в Атлантическом океане в 360 км от побережья Флориды.

Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) на своем сайте.

.@SpaceX’s #CrewDragon returned to Earth with a splash in the Atlantic Ocean off Florida’s eastern shore at 8:45am ET, completing an end-to-end flight test to the @Space_Station and back as part of our @Commercial_Crew Program. Learn more: https://t.co/MFB7dVb60c pic.twitter.com/8lFL6X3Tue

— NASA (@NASA) March 8, 2019