По меньшей мере 22 человека погибли в результате торнадо, обрушившегося на штат Алабама, сообщает Associated Press.

Стихийное бедствие произошло вечером 3 марта в округе Ли на юго-востоке штата, а также в соседней Джорджии.

По словам шерифа округа Джея Джонса, катаклизм вызвал «катастрофические разрушения». Многие местные жители получили ранения. Количество жертв торнадо может еще вырасти.

This is what Lee Road 100 looks like just outside of Beauregard. Incredible destruction from this #tornado @spann pic.twitter.com/EE91ONjTbm

— Scott Fillmer (@scottfillmer) 3 марта 2019 г.