Венесуэле в ближайшие месяцы грозит серьезный топливный кризис при наличии огромных объемов непереработанной нефти.

Как передает Лента.ру со ссылкой на Handelsblatt, по предварительным оценкам, топлива в стране хватит примерно на шесть недель, то есть до середины апреля. «Некоторые крупные компании-перевозчики будут активно планировать нормирование, чтобы предвидеть предстоящий дефицит», — отметил главный экономист Ecoanalítica Луис Артуро Барсенас.

Газета указывает, что у берегов Венесуэлы стоит 16 танкеров с 8,4 миллиона баррелей нефти стоимостью более 500 миллионов долларов. Объемы добычи сырья были сокращены до 1,49 миллиона баррелей в день с показателя в 2 миллиона (в 2017 году). Страна не имеет возможности продать достаточно сырья из-за санкций США, перерабатывающих мощностей в Венесуэле не хватает.

В частности, прекратили свою работу два крупных завода в Карабобо и Пуэрто-ла-Крус, производившие суммарно около 775 тысяч баррелей в день, сообщил глава профсоюза Федерации работников нефтегазовой промышленности Иван Фрейтес. Еще одно крупное предприятие — «Парагуана» — производит только 70 тысяч баррелей топлива в день при мощности в 940 тысяч. «Этого недостаточно, чтобы покрыть спрос на внутреннем рынке», — пояснил Барсенас.

При этом только флот Венесуэлы ежедневно потребляет 110 тысяч баррелей бензина и 80 тысяч баррелей дизельного топлива.

Handelsblatt отмечает, что действующие власти Венесуэлы планируют решить эту проблему с помощью Индии — единственной страны, у которой осталось право закупать венесуэльскую нефть после эмбарго США. Президент национальной нефтяной компании PDVSA посетил страны Азии и Ближнего Востока в поисках новых рынков сбыта, однако пока это не дало результата.

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