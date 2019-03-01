«Один звонок Ильхама мне или мой звонок ему — и все вопросы решаются». Так Александр Лукашенко во время «Большого разговора» охарактеризовал свои отношения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Также он рассказал, зачем катается с президентом России Владимиром Путиным на лыжах и как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили защищал Беларусь.

«У нас нет никаких проблем. Один звонок Ильхама мне, или мой звонок ему — и все вопросы решаются. Это к слову о личных отношений между руководителями государств и как они влияют на межгосударственные отношения. Если кто-то видит, что Лукашенко с Путиным «коўзаецца» (в переводе с белорусского языка «катается». — прим.) по горе на лыжах и думает: «Вот делать им нечего». Нет, это часть политики, это часть современной политики. Раньше этого не было, наверное, и в Советском союзе, да и везде, а сейчас — тренд, как модно говорить, и ты должен быть в этом тренде. Не важно, в каком ты возрасте, любишь ты эти лыжи или нет, можешь ты в теннис играть или нет, — цитирует его TUT.BY.

По его мнению, личные отношения всегда и везде влияют на межгосударственные отношения.

«Эти личные отношения помогли мне выстроить отношения с Азербайджаном, и эти личные отношения основаны на моих добрых, дружеских отношениях с его отцом. Я пришел еще сопливым президентом, а он маститый, матерый. Я когда-то лекции читал и его в пример приводил, когда он был то ли кандидатом в члены Политбюро, то ли членом Политбюро. В Москву его взяли из КГБ, он выходец из КГБ. Это был самый честный, так позиционировали тогда, один из руководителей Советского союза. И когда я с ним встретился, я о нем лекции читал, я молодой совсем пацаненок встречаюсь с этим маститым президентом. И у нас с ним как-то сложились очень дружеские отношения. Когда он умер, его сын Ильхам стал президентом. Эта дружба перешла на мою дружбу с Ильхамом. И у нас абсолютно нет никаких проблем, хотя он там в ГУАМ, состоял, в организации, у него были обязательства во время того, как нам санкции предъявил Евросоюз, Америка. Мы были под санкциями. Он везде не молчал, он защищал Беларусь и поддерживал», — продолжил Лукашенко.

По словам Александра Лукашенко, также поддерживал Беларусь и Михаил Саакашвили:

«Он в Евросоюзе, в Америке в силу своего характера всех переубеждал: вы не знаете Беларусь, не знаете президента Беларуси, зачем вы на них давите, катите и так далее и тому подобное».

Также президент рассказал, по каким направлениям Беларусь работает с Азербайджаном в экономике.

«Жаль, конечно, мы не можем покупать нефть в Азербайджане, нет такой логистики, допустим, как в России, это дороже. Но у Азербайджана есть чем с нами торговать. Азербайджан — это очень богатая страна. Но так случилось, что в Советском союзе Азербайджан несколько не так развивали по реальному сектору экономики, как Беларусь. Нефть качали, выкачивали, Азербайджан на-гора выдавал всегда то, что нужно было Союзу. […] Когда Союз развалился, страна стала перед фактом: а где реальный сектор? Людей кормить надо, одевать надо, обувать надо, а реального сектора нет, потому что в основном нефтянку развивали. А Ильхам взял курс, чтобы воссоздать реальный сектор. И они по всему миру поездили и мне говорит, нам подходит то, что есть в Беларуси, помоги. И вот это главная наша задача сейчас: мы создаем у вас совместное производство по автомобилестроению, помогаем вам в нефтехимии и нефтепереработке. Все это у нас есть в Беларуси. Технологии, по ВПК мы сотрудничаем, хоть нас и критикуют наши близкие союзники — Армения», — подчеркнул он.

Minval.az