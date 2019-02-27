Военно-воздушные силы Индии сбили пакистанский истребитель F-16, сообщает издание The Times of India.

Власти Индии обвинили пакистанские истребители в нарушении воздушной границы, тем пришлось развернуться после ответной атаки индийской авиации. Возвращаясь, пакистанские самолеты сбрасывали бомбы, информации о пострадавших нет. В итоге индийские погранслужбы сбили один из истребителей ответным огнем, он упал на территории Пакистана в 3 км от границы, его пилот катапультировался.

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Военно-воздушные силы Пакистана сбили два индийских военных самолета. Об этом в твиттере сообщил официальный представитель Вооруженных сил Пакистана Асиф Гафур.

Инцидент произошел в воздушном пространстве Пакистана в регионе Кашмир.

По словам Гафура, один индийский пилот катапультировался и был арестован после приземления. Судьба еще двоих пилотов неизвестна.

Накануне самолеты индийских ВВС нарушили воздушное пространство Пакистана. Индийские власти сообщили, что авиация нанесла удар по лагерю боевиков «Джаиш-е-Мухаммад». Ранее эта группировка взяла на себя ответственность за теракт в Кашмире, произошедший 14 февраля. Его жертвами стали по меньшей мере 40 индийских полицейских.

Minval.az