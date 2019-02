Военно-воздушные силы Индии сбили пакистанский истребитель F-16, сообщает издание The Times of India.

Власти Индии обвинили пакистанские истребители в нарушении воздушной границы, тем пришлось развернуться после ответной атаки индийской авиации. Возвращаясь, пакистанские самолеты сбрасывали бомбы, информации о пострадавших нет. В итоге индийские погранслужбы сбили один из истребителей ответным огнем, он упал на территории Пакистана в 3 км от границы, его пилот катапультировался.

Военно-воздушные силы Пакистана сбили два индийских военных самолета. Об этом в твиттере сообщил официальный представитель Вооруженных сил Пакистана Асиф Гафур.

In response to PAF strikes this morning as released by MoFA, IAF crossed LOC. PAF shot down two Indian aircrafts inside Pakistani airspace. One of the aircraft fell inside AJ&K while other fell inside IOK. One Indian pilot arrested by troops on ground while two in the area.

