Президент США Дональд Трамп в понедельник снова выразил недовольство ростом цен на нефть и призвал ОПЕК ограничить меры, направленные на их повышение, передает Интерфакс.

Нефть эталонных марок была почти стабильна до его твита, но затем перешла к снижению: апрельский контракт на WTI упал на 1,2%, до $56,6 за баррель, Brent с поставкой в апреле подешевела на 0,7%, до $66,66 за баррель.

«Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста цен, он хрупок», — написал американский президент в твиттере.

Oil prices getting too high. OPEC, please relax and take it easy. World cannot take a price hike — fragile!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 февраля 2019 г.