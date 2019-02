Аэропорт австралийского города Брисбен эвакуирован из-за «серьёзного инцидента». Об этом сообщает полиция Квинсленда. Временно закрыт и железнодорожный вокзал.

«Международный аэропорт был эвакуирован, поезда в настоящее время тоже остановлены», — говорится в сообщении. На месте работает Австралийская федеральная полиция совместно с полицией Квинсленда.

По данным издания Daily Star, вооружённый ножом мужчина заявил, что у него есть бомба.

@BrisbaneAirport reports of a man with a knife and a bomb threat? 😓 #BreakingNews pic.twitter.com/WzieQTCOeR

