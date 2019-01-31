Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что правительство Армении не обсуждает формулу «территории в обмен на мир» в карабахском урегулировании не оставляет никаких шансов для решения конфликта политическим, мирным путем. Такое мнение в интервью Minval.az высказал экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров.

– Данное заявление премьера Армении в первую очередь адресовано официальному Баку, а во вторую – внутренней аудитории. В последнее время его оппоненты, близкие к «карабахскому клану», неоднократно заявляли, что между Баку и Ереваном ведутся серьезные переговоры, и ожидается освобождение нескольких районов вокруг Нагорного Карабаха. И теперь в ответ на это Пашинян уверяет, мол, такого не может быть, и вообще, этой темы в природе не существует. Тем самым он решает вопросы внутриполитического характера.

Это очень серьезное заявление, которое, по сути, ставит знак «стоп» на любых попытках возобновления переговоров. В данном случае в совершенно неприглядном виде выставлены сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые еще неделю тому назад говорили о необходимости начать процесс подготовки народов к миру.

Теперь не совсем понятно, на какой базе будет строиться этот мир. Если на той, о которой упомянул Пашинян, то мира уж точно не будет. Мы сегодня наблюдаем ситуацию, когда армянская сторона открыто заявляет о том, что ее переговорный процесс не интересует.

И второй момент. Мы видим, что сопредседатели находятся в каком-то непонятном состоянии, и озвучивают заявления, которые не имеют какой-то связи с тем, что происходит в реальности в регионе.

Помимо этого, становится актуальной и позиция Азербайджана. Не замечать того, что происходит, азербайджанская сторона не может. И мы явно должны отреагировать на это. Думаю, что реакция с нашей стороны последует, и она будет соответствовать сложившейся ситуации. Если армянская сторона не хочет переговоров, политического урегулирования конфликта, то Азербайджан в соответствии с Уставом ООН должен воспользоваться своим правом дать агрессору отпор.

– Армянский премьер, помимо прочего, заявил, что «его правительство ведет такую политику по Карабаху, которую ни одно из предыдущих правительств не вело, и проводить параллели между прежними и новыми властями, полное заблуждение». В чем, на Ваш взгляд, заключается «отличие», о котором говорит Н.Пашинян?

– Отличие только в одном – то, что скрывали его предшественники, он говорит открыто. Его предшественники маневрировали, тянули время. Но Пашинян заявил обо всем открыто. И оставить без внимания его заявление просто невозможно.

– Примечательно, что это заявление армянский премьер сделал на фоне анонса замглавы МИД России Григория Карасина встречи лидеров Азербайджана и Армении.

– Откровенно говоря, я не могу даже представить повестку такой встречи.

– Кстати, сегодня стало известно о том, что Армения закупила у России многоцелевые истребители Су-30СМ. О количестве самолетов и сумме сделки в Минобороны Армении не ответили, отметив лишь, что процесс приобретения вооружений в рамках ранее выделенного российского кредита в 100 миллионов долларов находится на стадии реализации. Летом прошлого года СМИ писали, что Москва старается ускорить реализацию подписанного контракта, касающегося поставок Еревану 12 истребителей.

– Приобрести на 100 млн. долларов 12 истребителей практически невозможно. Это однозначно. К тому же, нужно еще проверить достоверность этой информации. Так как с учетом заявленной суммы кредита, предоставленной Россией, финансового состояния самой рмении, у Еревана максимум денег хватило бы на покупку 2-3 истребителей.

Тут есть момент манипулирования информацией, в том числе касающейся оборонного характера. Мы помним как много разговоров было вокруг приобретения Арменией дивизиона оперативно-тактического комплекса «Искандер». Но как оказалось, то ли он есть, то ли его нет. По крайней мере, после военного парада в Армении их никто больше не видел.

Помимо этого, стоило бы задумать о том, а на какие средства они его приобрели? И как применить данный комплекс? Для его применения нужна составляющая — спутниковое наведение, которого нет в Армении. К тому же сама Россия нуждается в обновлении парка боевых самолетов.

Исходя из всего этого, думаю, что это очередной пропагандистский ход. Странное сочетание – российские политологи говорят о том, мол, завтра-послезавтра по Карабаху что-то ожидается, а тот же Карасин ничего подобного не заявляет. В данном случае, мы видим, что российская сторона активно применяет агитационно–пропагандистскую составляющую своей политики в регионе. Мы должны внимательно отслеживать эти процессы и делать соответствующие выводы.

Возвращаясь к вопросу истребителей, хочу отметить, что для того, чтобы Армения смогла повысить боеготовность своей армии до уровня ВС Азербайджана, Россия должна «раскошелиться» на столько, сколько тратил Баку все эти годы на оборону. Достичь военного паритета с Азербайджаном Армении не удастся, поэтому мы становимся свидетелями пропагандистских вбросов различного формата.

Фактически Пашинян сказал то, что скрывали те, кто имитировал процесс переговоров все эти годы. Речь идет о главе МИД России Лаврове и всей этой кампании, которая на протяжении последних лет создавала видимость переговоров.

Пашинян заявил, мол, база для ведения переговоров отсутствует. Если базы для переговоров нет, тогда почему Азербайджан отказывается от восстановления своей территориальной целостности силовым путем? Поэтому мы и видим подобные информационные вбросы, которые нацелены на то, чтобы предотвратить формирование у Азербайджана идеи решения этого вопроса военным путем. Первый взброс касается того, что мол, какие-то процессы происходят, и завтра освободятся пять оккупированных районов. Но в Азербайджане мало кто в это верит.

Второй информационный вброс – приобретение Арменией российских истребителей. Все движется в одном направлении – создать ощущение в азербайджанском обществе, мол, сейчас с Арменией ничего сделать нельзя. Хотя, как известно, истребительной авиации у Армении нет. В ее оборонной доктрине этот компонент всегда восполнялся российской авиационной группировкой. Возникновение такого интереса к созданию собственного истребительного парка сейчас может означать то, что Россия не намерена использовать в интересах Армении свои ВВС. А Ереван хочет создать свои ВВС для решения собственных военных задач.

С другой стороны, все эти рассуждения о создании независимой от Москвы авиации, должны анализироваться и в России, которая продает им эти самолеты, и тем более в кредит.

Исходя из вышеизложенного, сам по себе выстраивается вывод о том, что мы имеем дело с очередной пропагандистской акцией, адресованной Азербайджану, с целью запугать его общественность. Подобное происходило в прошлом – т.н. «линия Оганяна», «особая выучка» армянских военнослужащих, все эти разговоры о комплексе «Искандер» и так далее. Все это происходит не впервые, когда в отношении нас ведут подобную пропагандистско-информационную войну.

Бахтияр Сафаров

Minval.az