В швейцарском Давосе — традиционный ежегодный Всемирный экономический форум. Швейцарский горный курортный городок по традиции собирает мировую элиту. Правда, в ныншнем году президент США Дональд Трамп от участия в нем отказался — «Рашагейт» и «шатдаун» создают для подобной поездки не лучший фон. Российская делегация на форуме присутствует, но состав значительно «слабее», чем в прошлые годы. На фоне санкций и «уплотняющейся» изоляции России говорить с мировой элитой особо не о чем. Остался в Москве и Владимир Путин, который уже провел переговоры с премьер-министром Японии Абэ, а теперь в повестке дня — встреча с президентом Турции Эрдоганом.

У президента Азербайджана Ильхама Алиева — насыщенная повестка дня. Он уже провел переговоры с руководством ВР, Total и «Лукойла», встретился с президентом Всемирного банка, главами крупных «ненефтяных» компаний… Пообщался и с журналистами. В числе прочего, в беседе с корреспондентом РИА «Новости» президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос о вступлении Азербайджана в ОДКБ или статусе наблюдателя в организации пока не стоит. «Этот вопрос пока еще не в стадии дискуссии», — цитирует его информагентство.

Здесь, конечно, самое время вспомнить фразу, авторство которой приписывается Талейрану: «Если дипломат говорит «да», это означает «может быть». Если дипломат говорит «может быть», это означает «нет». Но «нет» дипломат никогда не говорит».

В числе прочего, это заявление президента Ильхама Алиева еще и ставит жирный крест на попытках в очередной раз вбросить в информационно-экспертное пространство разговоры о «плане Лаврова» по урегулированию ситуации в Карабахе. Согласно ему, напомним, Россия обещала Азербайджану посодействовать в освобождении не то трех, не то пяти районов в обмен на согласие вступить в ОДКБ и разместить в регионе российских «миротворцев». И вот теперь президент Азербайджана четко и недвусмысленно заявил: вопрос о вступлении Азербайджана в ОДКБ, в том числе в статусе наблюдателя, даже не обсуждается.

И самое главное, произошло это буквально за несколько часов до встречи на полях форума президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Официальные сообщения не изобиловали деталями. Как проинформировала пресс-служба президента Азербайджана, было обсуждено текущее состояние переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Продлились эти переговоры полтора часа. Никол Пашинян в своем «Фейсбуке» сообщил, что встреча носила неформальный характер.

Здесь, конечно, самое время вспомнить попытки ереванских пиарщиков назвать «ознакомительной встречей» четырехчасовые переговоры глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна. Сам факт переговоров в Давосе для Пашиняна — уже впечатляющее политическое поражение, Напомним: в разгар митингов и вскоре после победы своего «дымб-дымб-ху» клятвенно заверял: он-де не будет вести переговоров с Азербайджаном от имени Нагорного Карабаха! Но теперь, как показывают новости, переговоры продолжаются в прежнем формате — между Арменией и Азербайджаном. Причем не только между главами внешнеполитических ведомств, но и на уровне «первых лиц» Азербайджана и Армении. Более того, в отличие от короткой беседы «на ногах» в Душанбе, разговор в Давосе был уже куда более обстоятельным.

И самое главное, теперь уже, после окончания декабрьских досрочных парламентских выборов и победы на них «пашиняновского» блока, у Никола Воваевича нет даже теоретической возможности просить «отсрочку» на решение внутриполитических проблем. А значит, надо приступать к переговорам всерьез. И с учетом далеко не самого благоприятного расклада сил. И самое главное, выполнять взятые на себя обязательства и достигнутые договоренности.

На этом фоне велик соблазн принять за позитивный признак появившийся в эфире новостей Общественной телекомпании Армении репортаж под заглавием «Дружба в прошлом и вражда в настоящем». В фокусе, как рассказывает «Aysor.am», оказалось приграничное село Айгепар в Тавушской области, жители которого вспоминали, как в советские годы работали и ходили в гости друг к другу в соседнее азербайджанское село Алибейли, что сейчас, естественно, невозможно. Кроме того, авторы репортажа в пересказе Aysor.am вспомнили «грузино-осетинский конфликт» и отметили, что «в отличие от армян и азербайджанцев, этим двум народам удалось вновь обрести бывшую дружбу и жить сегодня рядом друг с другом».

Конечно, этот репортаж оставляет немало вопросов. «Грузино-осетинский конфликт» по крайней мере Aysor.am представляет в качестве этакого «образца», но он весьма далек от решения. Россия продолжает оккупацию грузинских земель в этом регионе, признает марионеточный режим в Цхинвали в качестве «независимого государства», вопрос о возвращении беженцев даже не стоит в повестке дня, более того, российские оккупанты продолжают «ползучую агрессию», планомерно продвигая на грузинскую территорию свою колючую проволоку. Правда, действует КПП «Верхний Ларс» между Грузией и Россией, причем его «российская» часть приходится на Северную Осетию. То есть при переносе этих реалий на карабахскую почву получается как раз желанный для Армении сценарий: никакого вывода войск, никакого возвращения беженцев, продолжение оккупации, да еще признание ханкендинского оккупационного режима в качестве самостоятельного «игрока». И в качестве приятного бонуса — открытие транспортного транзита. По совести говоря, именно такой сценарий под вопли «мир без предусловий» Ереван и пытался навязать на переговорах.

Но, возможно, здесь совсем не лишним будет совет не рассматривать под слишком уж толстой лупой репортаж в эфире армянского ОТВ. Тем более что в любом случае это отхо от популярной во времена «карабахского» клана нацистской «установки» насчет «генетической несовместимости» армян и азербайджанцев, которые-де поэтому ну никак не смогут ужиться вместе. И то, что появился он в эфире именно после достигнутых в Париже договоренностей о необходимости готовить народы к миру, факт, без сомнения, позитивный.

Другой вопрос, что сегодня общество, по крайней мере армянское, надо готовить не к миру «вообще», а к его конкретным контурам и параметрам. Точнее, к необходимости вывода войск из захваченных земель, отказа от территориальных притязаний к соседям и признанию существующих границ. Президент Азербайджана на этот счет высказался весьма четко: «Что касается урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, то наша позиция остается неизменной. Этот вопрос должен найти решение только в рамках территориальной целостности нашей страны. Резолюции Совета Безопасности ООН должны быть выполнены, вооруженные силы Армении безоговорочно должны быть выведены с оккупированных земель». И вот это будет уже потруднее, в том числе и для политиков. И самое главное, у Никола Пашиняна точно нет в запасе для этой подготовки лет этак двадцати. Потому как баланс сил не в пользу Армении. А Ильхам Алиев в том же интервью РИА «Новости» заявил, что Азербайджан ожидает полной реализации заключённых ранее контрактов на поставку российской военной техники и заинтересован в заключении новых контрактов на поставку российского вооружения. И это был еще один «месседж»: азербайджанская армия уже доказала свою силу и высокий профессионализм, и ей вполне по силам восстановить территориальную целостность Азербайджана военным путем. Другой вопрос, что в Баку намерены полностью использовать потенциал переговоров. Так что решение за Арменией: выберут ли там реальное мирное урегулирование или же предпочтут, как бы это поделикатнее, нарваться на войну.

Возможно, конечно, Пашиняну и лестно слышать, что сегодня именно от поведения его и его «команды» зависит вопрос войны и мира в регионе. Только вот в реальном прочтении «коридор вариантов» для него невелик. И самое главное, он никоим образом не предусматривает ни «юридического оформления» результатов агрессии, ни тем более продолжения оккупации под защитой российских «миротворцев»

Нурани, политический обозреватель

Minval.az