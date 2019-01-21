Число миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось и в 2018 г. достигло 2208 человек. Ежедневно их благосостояние увеличивается на $2,5 млрд. При этом совокупный капитал 26 богатейших людей мира сопоставим с суммарным состоянием 3,8 млрд человек, которые составляют беднейшуюполовину человечества. Об этом говорится в отчете благотворительной организации Oxfam, подготовленном ко Всемирному экономическому форуму в Давосе.

Доклад «Общественное благо или частное благосостояние» свидетельствует о растущем разрыве между богатыми и бедными. Годом ранее, по данным Oxfam, состояние 3,7 млрд беднейших было сопоставимо с суммарным капиталом 43 миллиардеров. С 2017 по 2018 г. состояние бедной половины человечества сократилось на 11%. А суммарное благосостояние богатейших за минувший год увеличилось на $900 млрд, это рекордный прирост за всю историю. Каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер, отмечают эксперты Oxfam второй год подряд.

Беднейшие ежедневно тратят менее $5,5, отмечает Oxfam. В частности, состояние самого богатого человека в мире, основателя Amazon Джеффа Безоса, в 2018 г. достигло $112 млрд. Всего лишь 1% этой суммы равен бюджету здравоохранения Эфиопии с населением 105 млн человек, отмечают авторы доклада.

В исследовании также указывается, что богатые люди и крупные корпорации платят налоги по более низким ставкам, чем десять лет назад. Максимальная ставка налога на доходы физических лиц в богатых странах упала с 62% в 1970 г. до 38% в 2013 г. В бедных странах средняя ставка составляет 28%. В некоторых странах, например в Бразилии, 10% беднейших слоев общества отдают в виде налогов более высокую долю своих доходов, чем самые богатые 10%, пишут авторы доклада.

В результате недофинансированными оказываются такие общественно значимые сектора, как здравоохранение и образование, отмечается в докладе. Из-за отсутствия доступа к недорогой медицинской помощи каждый день в мире умирают 10 000 человек, и повышение налогов на 0,5% для 1% богатейших могло бы спасти жизни 3,3 млн человек и обеспечить образование 262 млн детей, считает Oxfam.

Снижение налогов на богатство в основном приносит пользу мужчинам, отмечается в исследовании. На их долю приходится на 50% больше богатств, чем на женщин. Также отмечается, что мужчины контролируют более 86% корпораций.

Женщины и девочки, напротив, страдают от растущего экономического неравенства, отмечает Oxfam. Эксперты подсчитали, что если бы неоплачиваемая работа по уходу за домом и детьми, выполняемая женщинами всего мира, приходилась на одну компанию, ее годовой оборот составлял бы $10 трлн – в 43 раза больше, чем у Apple.

Информация о беднейшей половине человечества взята из книги данных Credit Suisse Wealth за период с июня 2017 г. по июнь 2018 г. Данные о состоянии богатейших основаны на данных журнала Forbes и относятся к периоду с марта 2017 г. по март 2018 г., поясняется в исследовании.

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