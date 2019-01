Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Мексики не предпринимают никаких мер, чтобы остановить «караваны мигрантов», которые направляются к американо-мексиканской границе. Об этом американский лидер написал в субботу в Twitter.

«Мексика не делает ничего, чтобы остановить караван, который сейчас направляется к США. Мы остановили последние два — многие все еще в Мексике, но не могут перебраться через нашу стену. Для этого требуется много пограничников, если стены нет. Нелегко!» — написал Трамп.

Mexico is doing NOTHING to stop the Caravan which is now fully formed and heading to the United States. We stopped the last two — many are still in Mexico but can’t get through our Wall, but it takes a lot of Border Agents if there is no Wall. Not easy!

