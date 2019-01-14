Суровому правителю Валахии в XV веке враги и соседи приписывали разные зверства. Но то, что он после смерти вставал из могилы, пил кровь и превращался в летучую мышь, придумал один ирландец в XIX столетии. «Вокруг света» выяснил, правда ли, что…

Дракула носил титул графа

Нет. Если привести полностью его имя и титул, получится Влад III Басараб, воевода и господарь Валахии (средневекового государства, существовавшего на юге современной Румынии). Дракула подписывался «воевода Валахии» — это традиционный титул местных правителей начиная с XIV века, в XV столетии они стали называться господарями. Династия Басараб правила Валахией в XIV–XVII веках, причем она разделилась на две ветви — Дракулешти, основанную отцом Влада III, и Данешти.

Прозвище Дракула означает «дьявол»

И да и нет. Dracul переводится с румынского как «черт», но есть и другое значение — «дракон». По мнению историков, Влад III унаследовал это прозвище от отца. Влад II Дракул (именно Дракул) был рыцарем ордена Дракона, учрежденного королем Венгрии в 1408 году, носил орденский знак со свернувшимся в кольцо драконом и чеканил это мифическое существо на своих монетах. Влад III стал звать себя Дракула, а уже после его смерти в начале XVI века ему за жесткие методы управления дали еще одно прозвище — Цепеш, что значит «сажающий на кол».

Дракула пил человеческую кровь

Нет. В источниках XV века Влада Цепеша обвиняют во многих преступлениях и изощренной жестокости, но нигде не упомянуто, что он пил кровь своих жертв. Первые рассказы о вампирах, обитающих в Румынии, относятся к XVIII веку. Вероятно, под влиянием этих историй уроженец Дублина, директор лондонского театра «Лицеум» Брэм Стокер, сочиняя роман о вампирах, «поселил» главного героя в Юго-Восточной Европе — правда, не в Валахии, а в соседней Трансильвании. Летом 1890 года писатель читал книгу дипломата Уильяма Уилкинсона «Отчет о княжествах Валахии и Молдавии», в которой нашел упоминание о жестоком средневековом воеводе Дракуле. Стокер решил, что полководец, чье прозвище переводят как «дьявол», — подходящий «исторический прототип» для его героя-кровопийцы. Роман Стокера «Дракула» вышел в 1897 году и сразу стал невероятно популярным.

Стокер решил написать роман о вампире из-за странного сна

Нет. Сам писатель любил рассказывать, как однажды слишком плотно поужинал крабом, отчего спал беспокойно и увидел жуткий сон, под впечатлением от которого и задумал книгу об инфернальном кровопийце. Однако сын Брэма Стокера в письме к биографу прозаика Гарри Ладлэму сообщал, что эта история — семейная шутка.

Дракула несколько раз захватывал власть в Валахии и лишался ее

Да. В первый раз он, наследник погибшего господаря Влада II, отвоевал валашский престол у венгерского ставленника с помощью турецкого султана. Но удержался на троне всего месяц: соперник, Владислав II, вернулся с большим войском, и Дракуле пришлось бежать и скрываться. Через восемь лет, в 1456-м, бояре убили Владислава, и Цепеш снова воцарился в Валахии, до тех пор пока не попал в венгерский плен в 1462 году. В последний раз Дракула вернул себе власть над Валахией в 1476-м — и, вероятно, в том же году был убит.

Дракула посадил на кол 20 тысяч человек одновременно

Вряд ли. Даже в ту привычную к насилию эпоху жестокость, с которой Влад III расправлялся с неугодными любого звания, поражала современников и потому быстро обросла легендами. Греческий историк конца XV века Лаоник Халкокондил писал, что в 1462 году для устрашения османской армии Дракула поднял на ее пути целый лес из 20 тысяч кольев, но очевидцем этого не был. Насколько преувеличены масштабы расправ, видно по истории о том, как в марте 1459 года господарь пригласил в свои палаты в Тырговиште и там казнил 500 бояр. По данным археологов, в зал, где проходил этот пир, могло поместиться не больше 50 человек.

В плену Дракула сажал на кол мышей и птиц

Сомнительно. «Говорят о нем, что и сидя в темнице, не оставил он своих жестоких привычек: ловил мышей или птиц покупал на базаре и мучил их — одних на кол сажал, другим отрезал голову…» — написано в русской повести XV века. Однако рассказчик лишь повторял сплетни. Король Венгрии Матяш Корвин обманом захватил Влада в плен и всеми средствами поддерживал дурную репутацию пленника, чтобы оправдать предательство, в том числе с помощью памфлетов о патологической жестокости валашского господаря, к которым восходит большинство историй о зверствах Дракулы.

Из венгерского плена Дракуле помогла бежать дочь короля

Нет. По легенде, девушка так сильно влюбилась, что приказала вырыть подземный ход в башню крепости Вышеград, где сидел Влад. Известно, что Дракула провел в плену 12 лет, а также что в Венгрии он женился. У Корвина не было дочерей, и по одним данным, он отдал за Влада свою сестру, по другим — дальнюю родственницу, но документального подтверждения этому нет. Историки Раду Флореску и Раймонд Макнэлли подсчитали, что в заточении Дракула провел не больше четырех лет, а оставшиеся жил с семьей, пользуясь определенной свободой, но не имея права уехать из Венгрии. В 1475 году Матяш Корвин выпустил храброго полководца, чтобы тот воевал с турками.

Дракула довел жену до самоубийства

Неизвестно. По легенде, во время войны с турками-османами в 1462 году Цепеш бросил беззащитную супругу в замке Поэнари, который вот-вот должны были захватить враги. Женщина, не желая попасть в руки турок, бросилась с крепостной стены в реку. Но точных сведений о том, был ли в то время господарь Влад III на ком-то женат, нет. Флореску и Макнэлли смогли найти лишь одно косвенное подтверждение этой истории: за протекающей близ развалин замка Поэнари рекой закрепилось название Râul Doamnei, «река Принцессы», — возможно, в память об утонувшей супруге господаря.

Дракула отличался набожностью

Да. По крайней мере, формально. Владения Дракулы окружали земли соперников и врагов: с одной стороны католическая Венгрия, с другой — империя турок-мусульман. Влад III хотел, чтобы Валахия была независимым государством, и поддерживал православие как уникальную черту своей страны: основал несколько церквей, одаривал и защищал православные храмы и обители — местные и, вероятно, на Афоне. Однако когда настоятель православного монастыря в Снагове осмелился сделать господарю выговор за одну из массовых казней, Цепеш тут же велел посадить его на кол. Крестьяне из округи монастыря говорили, что Дракула, часто посещавший Снагов, устроил в нем камеру пыток. При этом валашский господарь настаивал, чтобы его жертв погребали по церковному обряду.

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