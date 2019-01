Президент США Дональд Трамп призвал демократов вернуться в Вашингтон и решить проблему временной приостановки работы федеральных ведомств.

«Демократы должны вернуться в Вашингтон и начать работу над тем, чтобы положить конец шатдауну, и в то же время остановить ужасный гуманитарный кризис на южной границе. Я жду вас в Белом доме!» — написал Трамп в Twitter.

Democrats should come back to Washington and work to end the Shutdown, while at the same time ending the horrible humanitarian crisis at our Southern Border. I am in the White House waiting for you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2019