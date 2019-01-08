Получит ли он газовое продолжение?

На некоторых старых компьютерах автокорректор еще совсем недавно исправлял слово «логистика» на «логика». Тем не менее сегодня эта наука о рационализации транспортных потоков уже заняла прочное место, причем не в теоретических изысканиях, а в реальной политике.

Вот и в Туркменистане 4 января президент страны Гурбангулы Бердымухамедов провел первое в 2019 году заседание Кабинета министров, где важное место было уделено как раз транспорту и логистике. Вице-премьер по транспорту Мамметхан Чакыев доложил главе государства о разработке Положения Кодекса торгового мореплавания, регулирующего деятельность морского флота. Президент Бердымухамедов, в свою очередь, призвал в полную меру задействовать новый морской порт в Туркменбаши (бывшем Красноводске — Minval.az), что должно привести к «стратегическим изменениям в логистических цепочках континентальных грузоперевозок». Кроме того, по мнению главы государства, необходимо увеличить число экспортных рейсов и использовать порт для поставок за рубеж товаров отечественного производства.

Напомним: новый торговый порт на восточном берегу Каспия президент Бердымухамедов открыл совсем недавно — в мае 2018 года. Обставлено все было весьма пышно: с разбитыми рядом юртами, выступлениями фольклорных коллективов и т.д. Задумали порт тоже с размахом: пассажирский и грузовой терминалы, паромная переправа, судостроительный и судоремонтный завод и т.д.

Но уже очень скоро Бердымухамедов устроил своим подчиненным нешуточный разнос. 12 октября на заседании Кабмина 12 октября президент раскритиковал работу Государственной службы морского и речного транспорта, которой не выполняются намеченные задания в сфере грузоперевозок. Как возмущенно констатировал Бердымухамедов, введенный в эксплуатацию в городе Туркменбаши новый Международный морской порт не работает в полную мощность. Исправить ситуацию было поручено все тому же вице-премьеру Мамметхану Чакыеву.

А вот дальше фигуры задвигались в вихревом темпе. Объявлено о подготовке визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Туркменистан. Гурбангулы Бердымухаммедов распорядился провести его на самом высоком уровне. В Баку в рамках подготовки этого визита побывали две делегации из Туркменистана: 18 октября ее возглавлял министр иностранных дел Рашид Мередов, 30 октября – вице-премьер по вопросам транспорта Мамметхан Чакыев. А 21 ноября того же 2018 года в Туркменистане принимали президента Ильхама Алиева.

Понятна и «логистическая подоплека» происходящего. «Логистическую ситуацию» в Центральной Азии коренным образом меняют азербайджанские транспортные проекты, прежде всего новый торговый порт в поселке Алят и, главное, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая в сочетании с «транскаспийской» паромной переправой подарила странам Центральной Азии возможность выхода на европейские рынки, минуя Россию. Возможностями новой логистики уже активно пользуется Казахстан. Теперь настает черед Туркменистана.

Здесь, пожалуй, нужно небольшое пояснение. Влияние новых железных дорог на экономическое развитие регионов, а следовательно, и на политические «подвижки» в них — тема классическая. Достаточно вспомнить проект Багдадской железной дороги, который усиленно строила Германия, стремясь укрепить свое влияние на Ближнем Востоке. Те, кто еще застал в школах советские учебники истории, помнят красочный рассказ, посвященный строительству в годы первых пятилеток «Турксиба» — Туркестано-Сибирской железнодорожной магистрали. Главной целью реализации этого проекта, задуманного еще в конце XIX века, было облегчить в случае необходимости переброску войск к китайской границе. Заодно решались и «гражданские» задачи: в Центральную Азию из Сибири везли зерно, оттуда по Турксибу вывозили хлопок, почтительно именовавшийся «белым золотом». Советские и просоветские пропагандисты с жаром и знанием дела расписывают, что именно Турксиб сыграл важнейшую роль в выведении Средней Азии из вековой отсталости и способствовал тому, что местные народы шагнули, дескать, из феодализма в социализм, минуя капитализм. Правда, сколько от этого «белого золота» перепадало в советские годы народам самой Центральной Азии — вопрос, который фанаты СССР предпочитают не озвучивать. Как и то, удалось ли СССР на самом деле уничтожить феодализм в Центральной Азии или местных «баев» просто сменила партноменклатура.

Но теперь нет сомнений в другом: азербайджанский проект Баку-Тбилиси-Карс, хотя и не затрагивает территорию Центральной Азии как таковую, но уже произвел здесь самую настоящую революцию. Особенно после того, как с участием Туркменистана и Афганистана был по-настоящему запущен проект транспортного коридора «Лазуритовый путь». Для Туркменистана, столкнувшегося с жестоким социальным кризисом, расширение логистических возможностей особенно важно.

Но вот в чем дело. Конечно, расширение возможностей для экспорта хлопка, усиленно развивающегося сейчас в Туркменистане шелководства или, например, соли и удобрений, которые получают из морской рапы залива Кара-Богаз-Гол, наверняка окажет позитивный эффект на экономику Туркменистана. Но главным здесь все же остается вопрос экспорта газа. Проект транскаспийского газопровода обсуждается в регионе еще с девяностых, но в фазу практической реализации он все еще не вошел. Более того, в Туркменистане тоже не торопятся озвучивать позицию. Но при этом страна испытывает острейший дефицит экспортных маршрутов своего «голубого топлива». Усиливающиеся социальные проблемы тоже, как бы это помягче, не позволяет слишком уж затягивать с принятием решения. И, значит, все больше шансов, что интерес Туркменистана к возможностям транскаспийского маршрута все же получит «газовое» продолжение. А уж будет ли это трубопровод или же на Каспии появятся танкеры-«газовозы», покажет ближайшее будущее.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az