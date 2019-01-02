Прошло три месяца со дня зверского убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, совершенного в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Как пишет «Анадолу», тема убийства Джамаля Хашукджи, одного из самых известных журналистов арабского мира, посетившего второго октября 2018 года дипмиссию своей страны в Стамбуле для оформления документов на брак, не сходит с повестки дня мирового сообщества.

После реакции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и мирового сообщества Эр-Рияд спустя 18 дней после инцидента был вынужден признать факт убийства Хашукджи в здании генконсульства королевства. При этом Саудовская Аравия так и не предоставила информацию о местонахождении тела Хашукджи.

В рамках расследования убийства саудовского журналиста были проведены следственные мероприятия в Белградском лесу близ Стамбула, осмотрено саудовское генконсульство и резиденция генконсула.

Прокуратура Стамбула выдала ордер на арест бывшего заместителя главы Службы общей разведки Саудовской Аравии Ахмеда аль-Асири и экс-советника наследного принца Сауда аль-Кахтани.

Адель аль-Джубейр, занимавший тогда пост главы МИД Саудовской Аравии, заявил об отказе Эр-Рияда передать Турции виновников преступления.

В ответ на это глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объявил о готовности Анкары инициировать международное расследование.

«Анкара разочарована ответом главы МИД Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра на требование Турции о выдаче лиц, причастных к убийцу Хашукджи. При этом выдача убийц журналиста – хороший шанс для Эр-Рияда продемонстрировать мировому сообществу готовность раскрыть все детали преступления», — сказал руководитель управления по связям администрации президента Турции Фахреддин Алтун.

В то же время представитель Генпрокуратуры Саудовской Аравии Шелан эш-Шелан потребовал казни для пятерых обвиняемых по делу об убийстве саудовского журналиста и заявил о том, что приказ об убийстве Хашукджи отдал бывший заместитель главы Службы общей разведки Саудовской Аравии Ахмед аль-Асири.

Известный саудовский журналист Джамаль Хашукджи, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит второго октября 2018 года в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Хашукджи задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии. После убийства тело Хашукджи было расчленено и уничтожено. Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Хашукджи и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.

Убийство Хашукджи также стало одним из основных вопросов международной повестки в прошлом году.

Minval.az