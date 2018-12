Минувшей ночью жители Нью-Йорка и его окрестностей увидели в небе мерцающее голубое зарево. Как передаёт CNN, необычное зрелище напугало горожан и даже породило слухи о вторжении инопланетян. Объяснение, однако, оказалось более прозаичным: на одной из электростанций взорвался трансформатор.

Инцидент произошел на заводе компании Consolidated Edison, находящемся в районе Куинс.

«Свет, который вы видели в городе, как оказалось, появился из-за взрыва трансформатора на предприятии Con Ed в Куинсе», — говорится в официальном Twitter правоохранительных органов Нью-Йорка. При этом там отмечается, что пожар, вспыхнувший на заводе после взрыва, в настоящее время «под контролем».

ADVISORY: The lights you have seen throughout the city appear to have been from a transformer explosion at a Con Ed facility in Queens. The fire is under control, will update as more info becomes available. Follow @fdny, @NYPD114pct and @conedison. pic.twitter.com/fdzQKs1wVV

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 28, 2018