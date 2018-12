В США работа нескольких министерств оказалась частично заблокирована из-за того, что конгресс не принял законопроект о бюджете, предусматривавший трату пяти миллиардов долларов на стену на границе с Мексикой, пишет «Медуза».

Происходящее коснется работы, в частности, министерств внутренней безопасности, транспорта, внутренних дел, юстиции, Госдепартамента, агентства NASA и службы национальных парков. Зарплату перестанут получать около 800 тысяч сотрудников, из них 380 тысяч перестанут выходить на работу, а остальные будут работать бесплатно.

Деньги на строительство стены на границе с Мексикой требует включить в бюджет президент Дональд Трамп. Он заявлял, что не подпишет бюджет, в котором не будет денег на стену, и «будет горд» пойти на блокировку работы правительства из-за этого вопроса.

A design of our Steel Slat Barrier which is totally effective while at the same time beautiful! pic.twitter.com/sGltXh0cu9

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 декабря 2018 г.