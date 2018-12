Число погибших при стрельбе в центре Страсбурга возросло, передает французский телеканал BFM.

Согласно имеющейся на данный момент информации, убиты два человека.

Помимо этого, ранения получили 11 человек.

***

По меньшей мере 10 человек пострадали при стрельбе в центре Страсбурга, один человек погиб, сообщает France Info со ссылкой на свои источники.

***

Правоохранительные органы установили личность человека, устроившего стрельбу в Страсбурге. Об этом сообщает французский телеканал BFM.

Как отмечается, преступник до сих пор не пойман.

Местным жителям настоятельно рекомендует не покидать свои дома.

***

Шесть человек получили ранения и один погиб при стрельбе около рождественской ярмарки в центре Страсбурга. Об этом со ссылкой на префектуру пишет газета Figaro.

Breaking: At least 1 dead, 3 injured, after a gunman opened fire on a crowd at a Christmas market in Strasbourg, France. The mayor says that the gunman is at large. The city center is on lockdown and people nearby are urged to stay in their homes. pic.twitter.com/EuFwskA6xC

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 11 декабря 2018 г.