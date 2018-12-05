Сегодня социальные сети, в частности Фейсбук, – наилучшая возможность гражданского электората поделиться проблемами и вынести на всеобщее обсуждение ту или иную проблему, происходящую в нашем общем социуме: бытовые неурядицы, незаконный снос, вырубка деревьев, случаи живодерства, бомжи, издевательство над детьми, хамство водителей, нарушения правил ДТП, некачественные дороги, просроченные продукты (в том числе червивые конфеты и хлеб с шурупами) – обо всем этом беспределе мы знаем благодаря пользователям соцсетей, активно пытающихся достучаться таким образом не сколько до общественности, сколько до сотрудников СМИ, которые, кстати, активно пользуются информацией из соцсетей, и публикуют в своих изданиях самые настоящие социальные «бомбы», налаживая таким образом принцип «обратной связи».

Наше издание тоже широко использует информацию пользователей соцсетей, предоставляя возможность последнего слова также и проштрафившимся чиновникам, обязанным отвечать за тот или иной беспредел, творящийся в стране. Таким образом, информация, о которой обязательно умолчали бы в официальных СМИ – даже после обращения в соответствующие структуры граждан, распространяется СМИ более независимыми, становится достоянием общественности, на которую и в самом деле реагируют чиновники: кто-то из них официально – опять же через СМИ – опровергает тот или иной факт, кто-то «обещает» принять меры.

Благодаря пользователям социальной сети Фейсбук сотрудниками полиции было наказано много беспредельщиков и нарушителей закона, были оштрафованы и привлечены к ответственности живодеры, бытовые насильники и мошенники. Сотрудники Министерства экологии – благодаря публикациям граждан – экстренно выезжали на места незаконной вырубки деревьев и штрафовали рубщиков. Много было сделано хорошего, за что стоит сказать огромное спасибо гражданским активистам, небезразличным к судьбе своего города и своего народа.

А вот теперь самое время сказать о главном: почему бы тем же самым госчиновникам — главам ИВ и их замам, министрам и их замам, депутатам, и прочему чиновничьему сословию, согласно своей высокой должности, обязанному всячески облегчать жизнь населения страны – не завести официальные аккаунты в социальной сети Фейсбук, дабы лично иметь прямую связь с народом, от которого они максимально почему-то абстрагировались, хотя, согласно законам логики, должно быть наоборот?

Кроме того, Азербайджан не станет пионером в этом благом новшестве, так как ведение аккаунтов в соцсетях чиновниками для обеспечения граждан информацией — тренд, активно использующийся по всему миру. Существуют методические рекомендации, как сделать жизнь удобнее, среди них, в том числе, и использование каналов в соцсетях и мессенджерах. Активнее всего власть имущие общаются с народом через соцсети в США, Сингапуре, Эстонии и ряде других европейских государств.

В 2017-м году к аналогичному решению пришли и в экспертном совете молодых журналистов и блогеров при Молодёжном парламенте Госдумы России. Члены совета предлагали ввести в правовое поле уже существующие аккаунты государственных органов в социальных сетях и обязать ведомства создавать такие аккаунты, если организация ранее в соцсети не была представлена. Следует отметить, что в России уже существует аналогичная практика среди губернаторов, которые размещают в социальных сетях отчеты о своей деятельности, чего не скажешь о наших главах ИВ, отфутболивающих просьбы и жалобы граждан посредством совершенно аморфных пресс-служб при своих недоступных ведомствах.

Если аналогичное полезное новшество будет внедрено в Азербайджане, то госчиновникам придётся в обязательном порядке публиковать на официальных аккаунтах контактные сведения подотчётных им ведомств, в том числе и электронную почту, на которую пользователи смогут направлять обращения.

Кроме того, в соцсетях для публичного обсуждения также должна будет размещаться информация о внесённых на рассмотрение законопроектах что, несомненно, очень важно, так как граждане страны узнают о тех или иных изменениях, поправках в законы уже в качестве постфактума. А если в стране главенствует демократический строй, в переводе означающий ВЛАСТЬ НАРОДА, то весьма и весьма странно, что народ, во имя которого принимаются законы, не участвует ни в полемике, ни в диспутах по фактам принятия важных вопросов. А, тем не менее, согласно Конституции Азербайджана, граждане страны имеют право участвовать в управлении государством. И строки эти отнюдь не означают только единое право голосовать за того или иного кандидата в президентских или парламентских выборах. Если рассматривать конституционное гражданское право в полном формате, то имеется ввиду именно участие граждан в создании законов, принимающихся во благо народа. И почему бы, в таком случае, народу не воспользоваться своим священным правом?

За примерами далеко ходить не надо, достаточно вспомнить вчерашнее решение Минобразования о внедрении единой школьной формы. Как выяснилось в ходе полемики в соцсетях, граждане страны остались недовольны очередными предстоящими тратами. А если бы на Фейсбуке была открыта официальная страница Министра образования, на которой он мог бы общаться с гражданами и своевременно оповестил людей о том, что закон о единой школьной форме собираются рассматривать в министерстве, возможно, что это новшество создавалось с учетом пожеланий родителей учеников. Сегодня же остается только гадать – что это будет за форма, сколько она будет стоить, из чего она будет пошита и насколько удобна.

А ведь сколько вопросов могло бы решиться быстро и своевременно, если бы в сети были зарегистрированы официальные аккаунты министерства здравоохранения, министерства труда и социальной защиты, министерства налогов, министерства связи, аккаунты глав городских властей!

Конечно же, существуют официальные страницы этих министерств и ведомств с принципом обратной связи посредством e-mail-ов. Но много ли дает такая «связь»? Многие граждане месяцами ждут ответа, но, в конце концов, получают банальные отписки, месяцами не могут добиться приема (а если и добиваются, то принимает их не сам министр, а в лучшем случае – его зам, который обещает, что «министр разберется»). Сколько волокиты, сколько ненужных телодвижений и лишней нервотрепки могли бы мы все избежать, если бы наших госчиновников официально принудили обязали бы вести личные страницы в социальной сети Фейсбук.

Но не факт, что на самом деле эти лица в данный момент страниц своих не имеют. Конечно же, их аккаунты существуют, но под другими именами, под выдуманными фамилиями, чтобы удобнее было следить за народным мнением и в случае чего спускать «свору троллей» в лице своих подчиненных для массовых жалоб на аккаунт гражданина, посмевшего слишком активно выразить свои мысли. Ведется так называемая «виртуальная война», которая ни к чему полезному не приводит: проблема остается нерешенной, человек в «блоке», зато чиновник рад: работать не пришлось в этом направлении. И в конце каждого квартала на стол Главы государства министрами и госчиновниками кладутся отчеты о «прекрасно проделанной работе», хотя как минимум 70% проблем, озвученных сначала гражданами, а затем СМИ остаются нерешенными.

Яна Мадатова

Minval.az