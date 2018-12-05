Президент Ильхам Алиев считает сохранение чистоты государственного языка одной из важных задач, стоящих перед азербайджанским государством.

Об этом помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов сказал, выступая на конференции по итогам мониторинга теле- и радиопередач, проведенного в августе-сентябре в связи с соблюдением теле- и радиовещателями норм литературного языка в Азербайджане.

Али Гасанов отметил, что каждое государство должно проявлять особую заботу о сохранении чистоты, развитии и обогащении своего языка. «Азербайджанский язык — один из главных наших государственных атрибутов. Родной язык также является важным элементом идеологии азербайджанства, ее политической и социально-культурной опорой. Во-первых, потому, что азербайджанский язык — это средство общения в нашем все больше укрепляющемся независимом государстве, а также проживающих в мире многих миллионов соотечественников, основа их духовного родства. Чем чище и богаче будет этот язык, чем полнее он будет выражать нашу духовную сущность, тем более крепким и нерушимым будет наше национальное единство. Во-вторых, государственный язык — это уникальный социально-культурный феномен, принятый всеми гражданами независимого Азербайджана с разнообразным этническим и конфессиональным составом, и играющий объединяющую роль. Иными словами, государственный язык позволяет обеспечить единство национальной солидарности с характерным для нашего общества мультикультурализмом, то есть достичь одной из основных целей идеологии азербайджанства. Именно эти факторы требуют от нас постоянного щепетильного подхода к использованию и развитию государственного языка», — сказал Али Гасанов.

Помощник президента сказал, что общенациональный лидер Гейдар Алиев очень высоко ценил роль азербайджанского языка в общественно-политической и духовной жизни народа. «Бесспорно, азербайджанский язык прошел через разные исторические этапы, пока достиг своего нынешнего уровня. Но считаю, что период, когда общенациональный лидер Гейдар Алиев руководил Азербайджаном, был особо знаменательным. Достаточно только сказать, что благодаря принципиальной позиции великого лидера, несмотря на протесты Москвы, в Конституции Азербайджанской ССР 1978 года азербайджанский язык был закреплен как государственный. В тот период была проделана большая работа для развития печати, культуры, науки и образования на азербайджанском языке, было достигнуто усиление общественно-политической и культурной позиции государственного языка. Определение политики независимого азербайджанского государства в сфере языка также связано с именем великого лидера. В принятой в 1995 году под его руководством Конституции азербайджанский язык был закреплен как один из основных атрибутов национальной государственности», — сказал Али Гасанов.

Али Гасанов отметил, что каждый чиновник должен знать национальный язык: «Если чиновник не знает иностранного языка, конечно же, это его недостаток, но в этом нет ничего предосудительного. Знание иностранного языка — это преимущество для чиновника, а вот незнание родного языка — предосудительно. Это относится в том числе и к интеллигенции, и к нашим журналистам, и к любому человеку, имеющему статус гражданина Азербайджана» (цитата по «Репорту»).

Представитель Администрации президента добавил, что в Азербайджане ответственность за сохранение государственного языка в первую очередь ложится на чиновников, на которых возложены обязательства по этой сфере: «Это обязательство не только чиновников, участвующих в управлении государством, но и наших академиков, представленных в академических структурах, наших ученых, научных работников институтов. Во-вторых, конечно же, в учебных заведениях и средствах массовой информации должно быть обеспечено соблюдение применения азербайджанского языка».

Minval.az