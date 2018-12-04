Согласно новому законопроекту в общеобразовательных учебных заведениях Азербайджана, ученики будут носить форму одежды, утвержденную Министерством образования.

Новый законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского комитета по науке и образованию.

По словам председателя комитета Исы Габиббейли, хотя в некоторых школах и используется школьная форма, но, тем не менее, процесс перехода на общую форму пока что не охватил все общеобразовательные учебные заведения.

И хотя законопроект пока что находится в стадии обсуждения, новость уже взбудоражила социальные сети. Конечно же, трудно поспорить с тем, что единая школьная форма – это, прежде всего, подход к решению вопроса социального неравенства, но и тут есть свои существенные минусы.

Сотрудник Minval.az провел опрос в социальной сети Фейсбук и выяснил, что вызвало такой ажиотаж. И причины этому весьма серьезные.

Опрошенные нами пользователи высказывают резкое недовольство тем фактом, что ежегодно приходится тратиться на покупку школьной формы, и если приплюсовать цену формы к покупке учебников и школьных принадлежностей (вместе с ранцем), то в семейном бюджете образовывается брешь. А если учесть, что в семье 2-3 детей, то брешь довольно ощутимая.

Кроме того, качество формы чаще всего оставляет желать лучшего: линяющая душная синтетика, неудобный пошив, некрасивый фасон. Зимой дети, особенно девочки, мерзнут в тонких синтетических юбочках.

Какой будет форма, утвержденная Министерством образования, пока что неизвестно, но участники нашего опроса единодушно отметили, что неплохо было бы разработчикам учесть мнения и пожелания родителей, ведь если люди тратят деньги на покупку, то имеют право выбора.

Не менее важный момент, отмеченный респондентами – достижение отсутствия монополии на пошив школьной формы, и чтобы дирекция школ и учебных заведений свою цену не диктовали.

Среди опрошенных были и родители, возмущенные самим фактом школьной форма:

— Каждый год внедряют новую форму, да сколько же можно? – спрашивают родители. При этом каждая школа начинает внедрять свою личную моду. Может, хватит уже?! Разрешите, наконец, всем детям надевать джинсы (без дырок, заклепок и стразов) и рубашку определенного цвета, и проблема будет решена сама по себе. Доступно и качественно. В каждой семье, у каждого ребенка (даже если детей много), найдутся джинсы и рубашка. Неужели так трудно это сделать, зачем всякий раз привносить какие-то новшества, требующие от родителей новых затрат? Лучше качеством образования министерство озаботилось бы, а не модой.

На вопрос сотрудника «Минвала» о том, что единая школьная форма является решением вопроса о социальном неравенстве, опрошенные ответили, что в таком случае нужно также ввести запрет и на дорогие аксессуары (ручки, часы) и мобильные телефоны:

— Это не борьба с социальным неравенством, это даже не уравниловка, а очередная попытка выжать родительские средства. Мало того, что в школах ведутся поборы «на веники, ремонт» и прочие «прелести», так еще и форму ежегодно обновляют. Откуда нам знать, что эта форма, которую готовит Минобразования, будет последним и навсегда утвержденным проектом? Где гарантия, что на следующий год не появится новый «дизайнер» от Минобразования, и не заявит, что форму необходимо менять? — вопрошают респонденты.

В конце полемики респонденты пришли к единому мнению: если уж так необходимо внедрение единой школьной формы, то пусть и цена на нее будет гораздо ниже, чем раньше. И если у директоров каких-то школ и лицеев, несогласных с ЕШФ, появятся претензии, то пусть не выдумывают фасоны, а просто разработают и внедрят логотип учебного заведения, который можно будет приколоть к рубашке или пиджаку.

Яна Мадатова

Minval.az