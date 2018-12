Побег президента США Дональда Трампа с фотосессии с аргентинским коллегой Маурисио Макри попал на видео. На записи также слышно, как американский лидер просит «вытащить его отсюда», в микрофон он говорит: «Get me out of here».

Как сообщала Evening Standard, лидеры должны были сфотографироваться перед окончанием саммита «Большой двадцатки», однако Трамп внезапно ушел с подиума для фотографирования, оставив аргентинского лидера в одиночестве.

Minval.az