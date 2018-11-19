Бойцы российских частных военных компаний и ветераны вооруженных сил и боевых действий обратились в Международный уголовный суд с требованием возбудить расследование против организаторов ЧВК и тех, кто им помогает, об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на председателя комитета Общероссийского офицерского собрания Евгения Шабаева.

Обращение к прокурору Международного уголовного суда Фату Бенсуда поддержали 357 делегатов из 52 регионов России, представляющих 18 общероссийских и межрегиональных общественных организаций. Сам текст обсуждался на общероссийском офицерском собрании, которое прошло в воскресенье и называлось «ЧВК. Гибель армии – #НасТутНет». Как следует из текста документа, потери ЧВК, по данным ветеранских организаций, исчисляются сотнями.

«Мы, граждане РФ, ветераны вооружённых сил и боевых действий, опираясь на статью 15 Римского статута Международного уголовного суда, просим возбудить расследование proprio motu (по собственной инициативе) на основе нижеизложенной информации о преступлениях, подпадающих под юрисдикцию суда», – говорится в обращении в суд.

По словам Шабаева, за последние три года в российские ветеранские организации поступили тысячи жалоб россиян, прошедших службу в частных военных и охранных компаниях (ЧВОК).

Совет Федерации официально отрицает существование российских ЧВОК, но предполагаемые участники этих формирований утверждают обратное: интересы России в мире представляет целый ряд, в определении «Документа Монтрё», «частных предпринимательских субъектов, которые оказывают военные и/или охранные услуги».

Ветераны российских ЧВОК и родственники погибших наемников сообщают об их участии в конфликтах в Донбассе, Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике, Габоне, Северном и Южном Судане, Йемене и других странах Азии и Африки. При этом россияне воюют за рубежом в статусе «добровольцев» и без официального признания Москвы.

По словам Евгения Шабаева, в июле 2018 года бойцы ЧВК обращались в администрацию президента с предложением легализовать ЧВК, но получили ответ из Минобороны, в котором организацию и деятельность частных военных компаний в России назвали антиконституционными.

Как следует из обращения в суд, ветераны российских вооружённых сил считают, что «участников ЧВОК лишают правового статуса намеренно, из-за чего они не только не получают положенной ветеранам реабилитационной и экономической поддержки со стороны государства, но и преследуются по закону о наемничестве. Деятельность ЧВОК попадает под действие двух статей Уголовного кодекса РФ: «Наемничество» и «Организация незаконного вооружённого формирования».

Ветераны военных конфликтов пишут, что «состоящие из «нелегалов» подразделения («ЧВК Патриот», «ЧВК Вагнер» и др.) и аффилированные с ними компании (например, работающая в ЦАР Lobaye Invest и работающая в Сирии ООО «Евро Полис») заключают соглашения о золото- и нефтедобыче на международном уровне и получают концессии в результате официальных межправительственных переговоров».

При этом, утверждают обратившиеся в Международный уголовный суд, с наемниками заключаются договоры, которые юридически несостоятельны и не регламентируют работу в зонах боевых действий.

«Фактически гражданских лиц вводят в заблуждение и вывозят из страны постоянного проживания с целью незаконного использования в военных целях. Поскольку ситуация не меняется на протяжении уже трех лет, мы просим Прокурора возбудить уголовное дело на основании Статьи 7 Римского статута Международного уголовного суда, а именно пункта (i) – «насильственное исчезновение людей», – говорится в обращении.

В определении Статута «насильственным исчезновением» считается сокрытие местонахождения человека и отказ в предоставлении информации о его состоянии в течение длительного времени из-за возможных проблем с законом, даже если изначально человек сам согласился сотрудничать с государственным или любым другим политическим формированием.

Также на основании статьи 25 Статута они просят прокурора применить индивидуальную уголовную ответственность к организаторам упомянутых ЧВОК, их собственникам и лицам, оказывающим им организационную, логистическую, военно-техническую и иную поддержку.

Обратившиеся заявили, что если Международный уголовный суд все-таки заведет дело, то они готовы открыто давать показания против организаторов ЧВК. На просьбу Радио Свобода пообщаться с теми, кто готов выступить в суде, в организации пока отказали «из-за опасений уголовного преследования».

Член Совета по правам человека при президенте РФ Сергей Кривенко поддержал инициативу ветеранов.

«Эта проблема существует, потому что государство использует наемников в военных конфликтах через ЧВК, но при этом делает вид, что оно тут ни при чём, – говорит Кривенко. – И надо или легализовать ЧВК со всеми полагающимися гарантиями бойцам, либо преследовать их за наемничество по закону, но ни того, ни другого не происходит. Не найдя справедливости здесь, военные вынуждены обращаться за правдой в международные инстанции, и правильно делают. Во многих странах легализованы ЧВК, в том числе в США, и государство несёт ответственность в случае ранения или гибели сотрудников таких компаний».

Алим Бишенов, полномочный представитель интересов Российской Федерации в международной ассоциации PraeLegal, говорит, что де-юре обратившиеся в суд могут победить в деле против России.

«Но если говорить не только об уголовном преследовании вполне конкретных людей за организацию анализируемых процессов, даже вне политических контекстов, то в вопросе существования частных военных структур и их функционирования есть серьезный пробел в правовом регулировании на фоне иногда необходимости их существования. Кроме того, тут принципиально важны политические тональности, потому что России, которая будет обязана предоставить свою контрпозицию как государства, придется отвечать на вопросы Международного суда. Здесь нельзя не учитывать общегосударственные интересы и позицию, в том числе в разрезе таких важных аспектов, как, например, вопросы геополитики, но не ограничиваясь ими, конечно», – считает Бишенов.

В феврале Евгений Шабаев сообщил в интервью Радио Свобода о гибели бойцов так называемой «ЧВК Вагнера» в бою в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Утверждается, что в этом бою погибли по меньшей мере несколько десятков россиян, главным образом бойцы ЧВК. Российский МИД признал гибель пяти российских граждан, не являющихся военнослужащими.

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