В сети опубликовали ряд советских учебных пособий, предназначавшихся для сотрудников КГБ, сообщает «Медуза».

В 2017-2018 годах один из основателей сайта The Interpreter Майкл Уэйс опубликовал в The Daily Beast несколько советских документов, которые имеют гриф «секретно». Это были брошюры, посвященные работе в КГБ и предназначавшиеся для обучения сотрудников ведомства.

В ноябре 2018-го The Interpreter собрал их в одном месте, добавив еще несколько пособий, не появлявшихся в The Daily Beast.

В частности это:

«Разоблачение подстав противника в процессе разработки лиц, представляющих разведывательный интерес» — секретный документ, выпущенный в 1971 году для служебного пользования об опасности «подстав». В России он до сих пор засекречен, так как считается ценным учебным материалом для СВР.

Брошюра «Политическая разведка с территории СССР». Издана в 1989 году тиражом 370 экземпляров. В пособии подробно рассказано о методах вербовки иностранных граждан, постоянно живущих или регулярно приезжающих в Советский Союз.

Аналитическая записка «Приобретение и подготовка агентов-вербовщиков в целях разведывательного проникновения в учреждения США (на примере ряда североафриканских стран)», 1988 год.

В документе идет речь о специфическом приеме – вербовке в третьей стране «под чужим флагом». Для этого предварительно вербуется агент-вербовщик – гражданин иностранного государства, действующий от имени «легендированных организаций». Однако здесь разведку подстерегает опасность – неискренность вербовщика.

Брошюра «Использование возможностей Советского комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом в разведывательной работе», 1968 год. Тираж – 66 экземпляров.

Авторы назвали главно задачей своего документа: «разложение антисоветских эмигрантских центров и парализация их подрывной работы при условии одновременного укрепления и расширения прогрессивного патриотического движения».

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