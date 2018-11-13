Не менее 150 ударов по позициям террористов нанесла армия Израиля в секторе Газа за последние сутки, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

В ответ на атаки палестинских радикалов, военные поразили объекты группировок ХАМАС и «Исламский джихад».

«Армия обороны Израиля на этот час нанесла удары примерно по 150 террористическим целям, принадлежащим ХАМАС и «Исламскому джихаду» в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Среди уничтоженных объектов оказались базы боевиков, оружейные склады и мастерские, подземные тоннели, площадки для запуска ракет, а также «три правительственных здания, используемых ХАМАС в военных целях».

Армия обороны опубликовала видеозапись уничтожения штаб-квартиры движения ХАМАС, где боевики собирали данные для совершения атак на израильтян.

Minval.az