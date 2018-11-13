Полноценное и независимое развитие актуализирует беспрепятственную реализацию суверенных прав не только в политической, но и культурно-цивилизационной сфере. Новые векторы гармоничного развития постсоветских стран раскрывают сущность чаяний народов, которые полны решимости преодолеть упущения прошлого и наверстать отставание в отдельных направлениях жизни.

Научно-практическая конференция на тему «Фактор языка в мультикультуральном обществе», инициатором проведения которой выступил Бакинский международный центр мультикультурализма (БМЦМ), раскрыл многие грани проблемы, связанной с реформой языка и укреплением его роли в культурном развитии. Директор института языкознания НАНА имени Насими М.Нагисой, старший консультант администрации президента М.Талыблы, профессор Азербайджанского университета языков А.Бабаев, главный редактор журнала «Тюркология» Ф.Угурлу, представители этнических общин, исполняющий обязанности директора БМЦМ Р.Гасанов подчеркнули важность распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева о мерах по защите чистоты азербайджанского языка в контексте усиления его роли в обществе, государственном управлении. Выступившие сошлись во мнении о своевременности инициативы главы государства.

По существу язык являет собой универсальный ключ к пониманию исторического наследия, открывающий неограниченные возможности для постижения культурного-исторического кода новыми поколениями. Будучи незаменимым средством общения, он сосуществуют в большом и пестром мире с другими языками и культурными компонентами. Потому в процессе активного коммуникационного действия любой язык подвергается изменениям, сталкивается со сторонними влияниями.

Чтобы неродственные тенденции не наносили ущерба национальному языку, его внутреннему строю, академическим и образовательным институтам приходится все время прослеживать изменения и давать принципиальную оценку нововведениям и заимствованиям. Это помогает отстаивать исторические каноны в грамматике, лексике, орфоэпии и других частях языкознания.

Участники конференции коснулись позиции азербайджанских лингвистов в их постоянной исследовательской и мониторинговой практике, выделив в особую категорию роль языка в построении мультикультурального общества. Характерно, что в Азербайджане при доминирующей роли титульного языка, государственные институты все время уделяют большое внимание чистоте языков национальных меньшинств, предоставляя большое поле для проведения научных исследований. Развитие образования в национальных школах на языке меньшинств проливает свет на то, какое значение придает азербайджанское государство сохранению культурного многообразия, видя в нем непременное условие для предметного взаимообогащения.

Темой детального обсуждения в ходе конференции стала роль латинской графики в развитии культуры и литературы тюркских государств. Азербайджан, а после него и Казахстан приняли историческое решение о переходе на латинский алфавит. Он олицетворяет содержание национального кода, предопределяя судьбу духовного возрождения.

Основатель современного азербайджанского государства Гейдар Алиев и национальный лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев дали послание своим и другим народам о нецелесообразности поиска политической подоплеки в переходе на латинский алфавит.

Реформирование языка на основе универсального алфавита направленно, прежде всего, на сохранение особенностей языка, и оно в своей сути является сугубо лингвистическим решением, которое благотворно отражается на состоянии языкового организма.

Тюркские народы бывшего СССР испытали на своем опыте тяготы экспериментов по навязыванию чуждых алфавитов. Быстрая смена графики (1928 и 1940 годы) не была решением азербайджанского, казахского, узбекского и других народов. Изменения навязывались исходя из цивилизационных и политических соображений.

Ныне национальные элиты, исправляя ошибки прошлого, реализуют взвешенные реформенные программы, руководствуясь особой ответственностью за будущее наций и всего тюркского сообщества.

И в Азербайджане, и в Казахстане, как было замечено на конференции, национальные элиты приняли историческое решение о переходе на латиницу, детально обдумав и подробно изучив положительный опыт других стран. Переход стал следствием всесторонней подготовки. Всенародное обсуждение, например в Казахстане, показало широкую поддержку молодежи, которая однозначно высказалась в пользу безотлагательной реформы алфавита.

Следует принять во внимание, что в современных условиях латинский алфавит быстро находит совместимость с новыми технологиями. Выход на мировой рынок ведущих японских, китайских, сингапурских, корейских фирм заставил их размещать письменные обозначения на продукции на латинице, а в отдельных странах наряду с национальной графикой действуют отдельные секторы экономики, ведущие делопроизводство на латинской графике. С точки зрения соответствия требованиям времени и непроблематичного взаимодействия с внешней средой это актуально.

Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и другие субъекты в эпоху глобализации стали неотъемлемыми участниками всемирной интеграции. Переход на латиницу стимулирует ускорение темпов развития, гибкую адаптацию к высокотехнологичным трендам. Наряду с этим латинский алфавит играет роль ускорителя в коммуникационном процессе азербайджанцев, казахов, узбеков, туркменов с соотечественниками, живущими в других странах. Он упрощает также контактный процесс в тюркском пространстве, создает платформу рождения единого для родственных стран наречия.

Участники конференции в БМЦМ подчеркнули, что научные и общественно-политические круги большинства стран поддерживают выбор Азербайджана, Казахстана и других государств постсоветского пространства. Это вполне объяснимо, ведь латинская графика зарекомендовала себя в качестве символа развития в современной жизни, стала показателем высокой технологичности.

Многие страны мира используют латиницу, и это обстоятельство раскрывает причину выбора, соответствующего велению времени. Ценности мультикультурализма актуализируют популяризацию тех стандартов и норм, которые упрощают диалог, помогают народам в движении навстречу друг к другу. В этом кроется один из важных и незаменимых механизмов, обуславливающих упрочение стабильности и взаимопонимания.

Саттар Гасанов

Minval.az