Информационное агентство Синьхуа совместно с китайской интернет-компанией Sogou представили первого в мире цифрового телеведущего с искусственным интеллектом. Презентация прошла в рамках Всемирной конференции по управлению интернетом в Учжэне, сообщают Известия.

Искусственный интеллект способен анализировать мимику человека, манеру говорить и жестикулировать, его голос и эмоции.

Xinhua’s first English #AI anchor makes debut at the World Internet Conference that opens in Wuzhen, China Wednesday pic.twitter.com/HOkWnnfHdW

— China Xinhua News (@XHNews) 7 ноября 2018 г.