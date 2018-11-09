Информационное агентство Синьхуа совместно с китайской интернет-компанией Sogou представили первого в мире цифрового телеведущего с искусственным интеллектом. Презентация прошла в рамках Всемирной конференции по управлению интернетом в Учжэне, сообщают Известия.

Искусственный интеллект способен анализировать мимику человека, манеру говорить и жестикулировать, его голос и эмоции.

Xinhua’s first English #AI anchor makes debut at the World Internet Conference that opens in Wuzhen, China Wednesday pic.twitter.com/HOkWnnfHdW — China Xinhua News (@XHNews) 7 ноября 2018 г.

Для создания телепередачи в программу достаточно загрузить видео с живым ведущим и текст. Голограмма представит информацию, копируя особенности реального «исходного» образца.

На конференции был представлен голографический «двойник» популярного в Китае телеведущего Цю Хао. Во время презентации виртуальный журналист самостоятельно рассказал о разработчиках технологии и устройстве работы искусственного интеллекта.

По словам авторов идеи, самое большое преимущество цифровых телеведущих заключается в их способности работать 24 часа в сутки без выходных. Более того, программа не допускает ошибок и оговорок, что позволит записывать выпуски с первого дубля.

Minval.az