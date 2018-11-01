Отказ российского посредника от поездки в Ханкенди может быть попыткой «уравновесить» заявления американских дипломатов по Карабаху

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ продолжают свой визит в регион. Как уже сообщал Minval.az, Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Баку сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США). Накануне посредники провели переговоры в Ереване и посетили оккупированный Ханкенди.

И вот теперь ереванская «Лрагир» возвещает: «Примечательно, что российский сопредседатель Игорь Попов в «Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Ред.) не поехал». Как поясняет издание, «в «Арцахе» американский и французский сопредседатели не только приняли участие в мониторинге на границе, но и встретились с Бако Саакяном и Масисом Маиляном. В ходе встречи «глава МИД Арцаха» Масис Маилян заявил, что настало время пересмотреть некоторые подходы, связанные с переговорным процессом, и что в основе урегулирования конфликта должна быть безопасность «Арцаха» и его народа». Каким образом эта «безопасность» в понимании Маиляна сочетается с этническими чистками и изгнанием коренного азербайджанского населения Карабаха, и нагорного, и равнинного, предсказуемо не пояснил.

Здесь, пожалуй, нужно уточнение. Несмотря на все потуги армянской дипломатии, формат урегулирования, принятый на уровне саммита ОБСЕ, не изменился и без обсуждения на том же уровне вряд ли изменится. Согласно ему, в регионе есть стороны конфликта — Азербайджан и Армения, и заинтересованные стороны — армянская и азербайджанская общины Карабаха. На основе своего статуса посредника, сопредседатели Минской группы ОБСЕ имеют право посещать оккупированные азербайджанские земли — это вытекает из самого характера их миссии. Что ни в коей мере не означает ни признания за армянами Нагорного Карабаха вожделенного статуса «стороны конфликта», ни тем более признания оккупационного режима в Ханкенди «независимым государством». Более того, посредники Минской группы ОБСЕ регулярно встречаются в Баку с представителями азербайджанской общины Карабаха. Так что попытки армянских политологов вычитать в международных документах нечто обнадеживающее для себя — это не более чем стремление, пардон, навешать своей аудитории на уши лапшу далеко не первой свежести. Тем более что этот маневр господина Попова нечаянно обозначил, как мало, в сущности, значат в посреднической миссии эти самые переговоры с Бако Саакяном

Другое дело — маневры самих посредников, вернее, российской дипломатии, которую и представляет в Минской группе ОБСЕ Игорь Попов. Но кому был адресован этот «маневр» в виде отказа российского представителя от поездки в Ханкенди? Это недвусмысленный «месседж» Еревану на фоне очередной внутриполитической «пробы сил»? По поводу присутствия в команде Пашиняна персон, ранее сотрудничавших с прозападными НПО и фондом Сороса, не высказался только ленивый. Только вот куда логичнее, что маневр господина Попова был адресован Баку.

В самом деле, посредники прибыли в регион после нешуточного «политического шторма», устроенного здесь американскими дипломатами. Напомним: теперь уже бывший посол США в Армении Ричард Миллс весьма откровенно заявил журналистам, что никакого урегулирования без вывода войск с оккупированных азербайджанских земель не будет. Заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент прямо назвал в качестве элементов правовой основы урегулирования резолюции СБ ООН по Карабаху, которые требуют вывода войск, и принцип территориальной целостности. Эти заявления американских дипломатов резко контрастировали с риторикой их российских коллег — последние тщательно избегали и избегают таких формулировок, которые могут не понравиться Еревану. А все происходит после изрядно напугавшего Москву визита в регион Джона Болтона, который тоже весьма четко обозначил стратегический интерес США к Азербайджану. Во всяком случае, после этих заявлений американских дипломатов фигуры на российско-азербайджанском треке началась нешуточная суета. Одни старательно реанимируют «план Лаврова», другие ненавязчиво советуют Азербайджану «помнить, что американский маятник может очень быстро качнуться в другую сторону», третьи старательно раскручивают тему недовольства Москвы Ереваном, четвертые…И вот на этом фоне «маневр уклонения», исполненный Игорем Поповым по ту сторону линии фронта, тоже явно был адресован Азербайджану. И призван подтолкнуть азербайджанскую аудиторию к желанному для Смоленской площади выводу: это такие-сякие «дяди в пробковых шлемах» в лице американского и французского сопредседателя ведут какие-то темные дела с карабахскими сепаратистами, но их российский коллега свято и принципиально блюдет чистоту своей миссии! Но при этом по-прежнему не выступать с конкретными и четкими заявлениями по Карабаху и тем более не сокращать сотрудничества с Арменией. В разговорном азербайджанском языке такая, с позволения сказать, дипломатия имеет простое название — «заводить дружбу на банной водице».

Только вот этот «банный маневр» Игоря Попова вряд ли перевесит подаренные Армении «Искандеры» и прочее оружие, скандальную корректировку пресс-релизов и встречу российских дипломатов в оккупированном грузинском Сухуми с «президентом Абхазии» Хаджимбой, в которой принимали участие и делегаты оккупационного режима Ханкенди. Так что вряд ли Игорю Попову удалось спасти имидж российской дипломатии на азербайджанском поле.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az