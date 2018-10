В Нью-Йорке из-за подозрительной посылки эвакуировали Time Warner Center, в котором располагается офис телеканала CNN, сообщатся в Twitter AFP.

Посылка пришла утром по почте и находилась в специальной помещении CNN для хранения почтовых отправлений, передает Reuters. Представляет ли она опасность, было понятно не сразу.

По данным источника CNN в полиции, присланное устройство состоит из проводов и трубок и расценивается как настоящая взрывчатка.

Police have cleared the street in front of CNN. A dozen police vehicles right now. Pushing us now to clear the block pic.twitter.com/uTzDNIZYZf

— Kate Bolduan (@KateBolduan) 24 октября 2018 г.