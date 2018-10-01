Илон Маск, ранее обвиненный американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в мошенничестве, заключил досудебное соглашение с надзорным органом.

Он согласился заплатить штраф в 20 млн долларов и покинуть на три года пост председателя совета директоров Tesla, но сохранит свой пост генерального директора компании и не обязан признавать свою вину.

SEC посчитала, что своими твитами о намерении сделать компанию Tesla непубличной Маск преднамеренно ввел инвесторов в заблуждение, поскольку ничего не предпринял для реализации этого намерения.

Отметим, что 7 августа глава компании — производителя электромобилей Tesla написал в своем Твиттере, что обдумывает изменить форму собственности компании и сделать ее непубличной (не торгуемой на бирже). При этом Маск назвал цену, по которой компания могла бы выкупить акции у миноритариев — по $420 за акцию. Эта сумма оказалась на 20% больше тогдашней рыночной стоимости акций.

После сообщения Маска ценные бумаги Tesla подорожали на 11%, однако затем, когда идея оказалась неудачной, упали еще ниже, чем раньше.

Также Маск писал в тот день, что у него есть деньги на выкуп бумаг у тех акционеров, которые пожелают продать свои акции, и обещал в любом случае соблюсти интересы миноритариев.

Позже выяснилось, что он выдал желаемое за действительное: под финансовыми гарантиями он имел в виду договорённости с суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund, однако фиксированного соглашения с саудовским фондом не существовало.

Проведя расследование, SEC пришла к выводу, что заявления Илона Маска в Твиттере вводили в заблуждение и были ложными. «На самом деле Маск заранее не только не имел подтверждения, но даже не обсуждал ключевые условия сделки ни с одним потенциальным источником финансирования», — заявила Комиссия по ценным бумагам. Это и стало основанием для иска, поданного регулятором в федеральный окружной суд Манхэттена в минувшую среду.

Маск не признал своей вины и многократно заявлял, что руководствовался только благом компании и интересами ее инвесторов. Чтобы избежать суда по обвинению в мошенничестве и урегулировать иск, предпринимателю и его адвокатам потребовалось четыре дня.

По условиям досудебной сделки с регулятором Маск теперь также должен согласовывать все свои твиты о работе компании с пиар-отделом. Штраф в 20 млн долларов наложен индивидуально на Маска, и еще столько же должна заплатить компания Tesla в целом. Как сообщает агентство Блумберг, чтобы возместить ущерб компании, Маск собирается выкупить ее акции на сумму в 20 млн долларов.

В настоящий момент он владеет 20% акций Tesla, являясь ее крупнейшим акционером.

Такой вариант урегулирования оказался более щадящим, чем изначально требовала SEC. Регулятор требовал не просто удалить Илона Маска из совета директоров Tesla, но и вообще запретить ему занимать руководящие должности в любых компаниях, акции которых торгуются на бирже.

Читатели, прочитав историю с Илоном Маском, зададутся справедливым вопросом: какая связь между американским миллиардером и главой ПО «Бакылифтремонт» Гудратом Шукюровым? Ведь Гудрат Шукюров не входит в Совет директоров компании Tesla, не занимается разработкой электромобилей и не запускает в космос коммерческие ракеты.

Однако связь между Илоном Маском и Гудратом Шукюровым существует. Ведь за три недели до того, как заняться Илоном Маском, Комиссия по ценным бумагам (SEC) США раскрыла коррупционный механизм, связанный с Гудратом Шукюровым, о чем официально и заявила.

Так, компания United Technologies Corporation 12 сентября согласилась выплатить SEC штраф в размере 13,4 миллиона долларов. Причиной наложения штрафа на компанию United Technologies Corporation стало то, что ее дочерняя компания OTIS Elevator Co. давала взятки ПО «Бакылифтремонт» (в документах SEC указано как «Лифтремонт»).

SEC утверждает, что OTIS Elevator Co. для того, чтобы обеспечить лифтами дома в Баку, состоящие на балансе государства, давала взятки чиновникам ПО «Бакылифтремонт», чем нарушила Акт США по борьбе с иностранной коррупцией. Компания United Technologies Corporation не опровергла и не подтвердила информацию о том, что давала взятки азербайджанским чиновникам.

SEC проводила расследование в рамках внутреннего административного распоряжения, и для того чтобы не передавать дело в суд, предложила компании оплатить штраф. United Technologies Corporation приняла предложение комитета и согласилась выплатить 13,9 миллиона долларов.

SEC также утверждает, что Исполнительная власть Баку в 2012 году объявила тендер на оснащение жилых домов новыми лифтами. Чтобы выиграть тендер, OTIS Elevator Co. предложила взятку руководству ПО «Бакылифтремонт». Для получения взятки и покупки лифтов была задействована схема с участием субподрядчиков и посредников.

Первая схема была связана с продажей лифтов компанией OTIS-Россия ПО «Бакылифтремонт» в 2012 году. Соглашение было заключено на сумму в 1,8 миллиона долларов, из которых почти половина была передана руководству ПО «Бакылифтремонт» в качестве отката. Для передачи денег руководителям ПО «Бакылифтремонт» были использованы банковские счета двух компаний-субподрядчиков. На эти счета были переведены 790 тысяч долларов, что составляет 44% от стоимости контракта. Перевод денег на счета субподрядчиков был осуществлен без соответствующих документов и какого-либо договора.

В период с февраля 2013 по декабрь 2014 года компания OTIS старалась заключить с ПО «Бакылифтремонт» дополнительные контракты. По указанию руководства ПО «Бакылифтремонт» компания OTIS-Россия при помощи четырех субподрядчиков заключила с ПО «Бакылифтремонт» еще 9 отдельных контрактов. Каждый раз компания OTIS-Россия продавала посредникам лифты по одинаковой цене, которые, согласно коррупционному сговору, продавались ПО «Бакылифтремонт» уже по сильно завышенным ценам. Разницу между реальной ценой и ценой, указанной в контрактах, получало руководство ПО «Бакылифтремонт».

SEC смог раздобыть электронную переписку между руководством ПО «Бакылифтремонт» и менеджерами компании OTIS-Россия. В этой переписке стороны обсуждали размеры откатов. Деньги переводились на счета в третьи страны или же непосредственно в Азербайджан. Например, в одном из электронных писем руководители ПО «Бакылифтремонт» и менеджеры компании OTIS-Россия обсуждали перевод на счета в Турции 214 тысяч 126 евро и 104 тысяч 465 долларов.

Также компания OTIS-Россия для дачи взяток руководству ПО «Бакылифтремонт» использовала и другие схемы. Так в одной из схем, ПО «Бакылифтремонт» выбрала дистрибьютера компании OTIS-Россия в Азербайджане несмотря на то, что производственное объединение является государственным. Не исключено, что это соглашение было заключено лишь для дачи взяток руководителям ПО «Бакылифтремонт», ведь оно так и осталось на бумаге.

SEC установила, что благодаря коррупционным схемам между компанией OTIS-Россия и ПО «Бакылифтремонт» посредники заработали как минимум 11,8 миллиона долларов. Основная часть этих денег осела на счетах руководителей ПО «Бакылифтремонт».

В сообщении Комиссия по ценным бумагам США отмечается, что компания United Technologies Corporation ничего не знала об этих коррупционных схемах. В объяснениях, которые компания дала комитету, говорится, что впервые они забеспокоились, когда в апреле 2017 года азербайджанские СМИ написали о том, что глава ПО «Бакылифтремонт» Гудрат Шукюров получил от генерального операционного менеджера компании OTIS-Россия взятку в размере 1,7 миллиона долларов. Эта информация была основана на заявлении одного из родственников Г.Шукюрова.

Как видите, Илон Маск согласился подать в отставку и выплатить 20-миллионный штраф только из-за того, что ввел инвесторов в заблуждение, в отличие от Гудрата Шукюрова, который по-прежнему занимает руководящий пост, несмотря на то что получал многомиллионные откаты от дочерней компании американской корпорации, что доказала SEC.

Гудрат Шукюров может возразить, что ПО «Бакылифтремонт» не подчиняется вашингтонской мэрии и он не несет никакой ответственности перед SEC, и поэтому не обязан уходить в отставку.

Все это так, но чиновник, в отношении которого выдвинуты официальные обвинения в многомиллионной коррупции, как минимум должен был добровольно подать в отставку или же его должны были отстранить от должности.

Источник: haqqin.az.

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