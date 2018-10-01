Вступив на должность ио мэра Баку Эльдар Азизов бросил глобальные силы на решение, пожалуй, самого наболевшего вопроса: облагораживания внешнего образа нашего стольного града, изрядно потрепанного переменами, сотрясавшими его во время бытности на должности мэра Баку Гаджибалы Абуталлыбова, чье одиозное и нелепое имя на веки вечные останется в памяти каждого бакинца.

Начал Э. Азизов с малого, а именно с ликвидации бельевых веревок, натянутых на фасадной части зданий – чисто по-американски, ибо в США бельевые веревки считаются символом бедности и пошлости. И активную борьбу с этим явлением начал экс-президент Барак Обама. Тут же нашлись противники запрета, а именно организация общественная организация Project Laundry List, члены которой убеждены в том, что «каждый мужчина, женщина и ребенок имеет неотъемлемое право на сушку белья на веревке». На своей странице в Интернете данная организация призывала посетителей подписать петицию к семье президента, в которой они просят их посушить вещи на лужайке перед Белым домом во время одной из дневных фотосессий.

Нам очень сложно представить бакинцев, которые притащат тюки стиранного белья к зданию ИВ Баку. Мы не думаем, что наши граждане когда- либо решатся на подобный поступок, тем более, что и более глобальные права они не отстаивают, а тут уж эти веревки… Да пропали они пропадом, будем дома сушить белье, залезем в кредит и накупим сушилок для белья. Зачем такое хорошее начинание под корень рубить своим недовольством?

На самом деле, решение ликвидации бельевых веревок правильное, ибо элементы нижнего белья и простыни с пододеяльниками (пусть даже кипенно-белые) в разы испортят настроение любому туристу, прогуливающемуся по Баку и любующемуся архитектурой, хаотичность и несуразность которой сейчас модно в кулуарах называть «смешанным стилем». Тем боле, что во многих странах постсоветского пространства закон о запрете вывешивания белья со стороны фасада дома давно уже работает, в том числе и в Украине, и в Казахстане, и в Узбекистане. До Туркмении тоже доползло понимание, что паруса белья, хлопающие по ветру, создают очень неприятное ощущение у всех, кто лицезреет их со стороны улицы или из общественного транспорта.

Итак, взвесив все «за» и «против» мы все же пришли к мнению, что борьба с веревками ради красоты фасадов – дело благое. Но в таком случае остается открытым вопрос: а как же сами фасады? Везде ли они идеальны и соответствуют всем строительным нормам? А как же антенны, как же баки на крышах домов, пристройки-курятники (а-ля мансарды) на 2-3-этажных домах? Как же внутренняя часть домов, отшлифованных снаружи, а внутри двора остающихся по-прежнему убогими и дышащими на ладан – с нелепыми балконами «на курьих ножках», с отсутствием детских площадок и приличных стоянок для машин?

Очень хочется задать Э. Азизову вопрос: когда же, наконец, начнется борьба с перекошенными тротуарами в центре города, на которых наши бакинские модницы постоянно портят свою обувь, а пожилые люди спотыкаются и падают? Ведь всякий раз после очередного ремонта или прокладки труб плитку или асфальтовое покрытие не укладывают намертво и не закатывают основательно, а просто наваливают кучкой на разрытую ямку, вследствие чего начинаются проблемы, особенно во время дождя, когда вся грязь, текущая с места раскопа, заливает близлежащую территорию и засоряет немногочисленные канализационные протоки, и так дышащие «на ладан».

Также можно спросить у Э. Азизова и о неработающих фонарных столбах, коими напичканы многие бакинские улочки. Но при этом света по вечерам как не было, так и нет, и если улочки эти освещаются, то исключительно неоновыми лампами магазинных вывесок (чего, согласитесь, мало для того, чтобы по вечерам комфортно передвигаться).

Как видите, вопросов много, а ответов пока что – увы. Хотя, вполне возможно, что кампания, начатая с бельевых веревок бакинцев, на этом единственном пунктике не остановится, тем более что и борьба с незаконной рекламой тоже уже начинает свои обороты. А там, глядишь – и по всем пунктам, перечисленным нашей редакцией, будет проведена работа. Но вот только как скоро? Наверняка покажет время, терпение жителей города, и главное – желание работать у самого Э. Азизова, которому от души хочется пожелать удачи в борьбе с тяжелым наследием Гаджибалы Абуталлыбова.

Яна Мадатова

Minval.az