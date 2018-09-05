На днях американская проармянская газета «Асбарес» опубликовала враждебную антисемитскую и антиизраильскую статью «Что произойдет, если армянский дипломат задаст вопрос о Холокосте в Израиле?»

Автор статьи Ара Хачатурян пишет: «Трагедия армянского народа — исторический вопрос и это не должно быть проблемой политической дискуссии. Пусть историки решат, как правильно определить события 1915 года в Османской империи». Об этом заявил на прошлой неделе заместитель министра иностранных дел Израиля Александр Бен-Цви (он, фактически, заместитель главы департамента Евразия МИДа Израиля), посетив Мемориал так называемого «Геноцида армян»

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в своей статье «Очередная антиизраильская статья в американской проармянской прессе» во влиятельной израильской англоязычной газете «The Jerusalem Post» написал глава израильской неправительственной организации «Международные проекты для общества», известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут.

Прочитав это, продолжает Хачатурян я подумал, что произойдет, если один из заместителей министра иностранных дел Армении посетит Яд Вашем, Всемирный центр памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, и воздаст должное жертвам систематического уничтожения евреев нацистской Германией и начнет уклоняться, не используя слово «Холокост»

Автор статьи отмечает, что такие антиизраильские заявления очень распространены в армянских СМИ. «Израиль официально не признает события 1915 года как геноцид. И это факт практически постоянно вызывает значительную антиизраильскую и антисемитскую истерию в Армении и в армянских СМИ. Среди множества грехов, в которых армяне обвиняют евреев и израильтян, является проявление «естественного еврейского эгоизма» и стремление израильтян монополизировать саму концепцию «геноцида». Кстати хотелось бы напомнить Армении, что термин «геноцид» сам по себе возник намного позже событий 1915 года и никакого отношения к нему не имеет» – отмечает Арье Гут.

По мнению Гута, автор статьи подчеркивает, что признание так называемого «геноцида армян» укрепит отношения между Израилем и Арменией. «Как можно спокойно на это реагировать? Они ставят нам условия, если Израиль признает «геноцид армян», тогда Армения будет сотрудничать с ним. Кнессету Израиля не стоит ворошить этот вопрос, который является чисто историческим, а точнее научным и спорным. Много в этом вопросе противоречивого и неясного. Тут много ложных данных и фальсификаций. Нужно обоим государствам открыть архивы, что всегда предлагает Турция и посадить ученых, которые на основании документов и фактов докажут и покажут миру правду об этих событиях. Меня всегда удивляет, если Армения права, то почему она не хочет, а точнее боится открытия архивов?!- подчеркивает израильский эксперт.

«И еще пусть кто-нибудь скажет, ради какой цели мы должны признать так называемый «геноцид армян» — только ради того, чтобы Армения и армяне были нами довольны?» Нам это не нужно. Или говорят, у еврейского народа есть моральная обязанность перед армянским народом? – задает вопрос Арье Гут в своей статье в The Jerusalem Post.

«Я спрашиваю о какой моральной ответственности идет речь?! Два года назад бывший президент Армении Серж Саргсян официально открывал памятник фашисту и антисемиту Гарагену Нжде. Мы не должны молчать, когда в национальных героев превращаются люди, причастные к чудовищным преступлениям Холокоста. Как, скажите нам, реагировать на памятники фашисту и антисемиту в Ереване? Может ли страна назвать своим героем фашистского преступника, обвиненного в преступлении против человечества. Увековечивание памяти армянского фашиста и антисемита генерала Гарегина Нжде – это позор и оскорбление памяти жертв Холокоста. И после этого нас просят признать трагедию 1915 года геноцидом?!», – подчеркнул израильский эксперт.

Автор статьи подчеркивает, что в отличие от современной Германии, которая тщательно предупреждает своих молодых людей об ужасах, которые совершила нацистская Германия, глубоким пороком современного армянского общества в целом является создание культа личности вокруг армянских фашистов — Дро и Нжде. «В честь них чеканятся монеты, им возводятся памятники, снимаются фильмы о их жизни и деятельности, как будто они являются своего рода настоящими народными героями. История никогда не забудет о жестокости 20-тысячного армянского легиона нацистского вермахта во время Второй мировой войны. Под руководством армянского фашистского командира генерала Дро армяне участвовали в маршах смерти и уничтожении тысяч евреев. Еврейский народ никогда не забудет жестокость и варварство Армянского легиона нацистского вермахта во время Второй мировой войны» — пишет Арье Гут.

В своей антиизраильской статье Хачатурян продолжает: «Я не предлагаю, чтобы зам главы МИДа Армении Мнацаканян должен начать дипломатический скандал с Израилем, но он и другие должностные лица должны рассмотреть возможность в этой ситуации, что Армения предоставит оружие палестинцам и будет с неуважением относится к Холокосту».

«Как гражданин Израиля, меня не пугает, но возмущает шантаж армян в адрес Государства Израиль, и что Армения будет поставлять оружие палестинским террористам, равно как и Исламская Республика Иран. Известно, что Армения на государственном уровне проводит политику терроризма и сепаратизма. Около 5000 азербайджанских заложников, которые по сегодняшний день находятся в армянском плену более 26 лет, ежедневно подвергаются страшным пыткам, уму невообразимым оскорблениям и унижениям. Кстати среди этих пленных есть и горские евреи, и несмотря на обращение их родственников к бывшему президенту Армении…, они до сих пор держат их в плену, подвергаю жестокому истязанию»-отмечает Арье Гут.

Эксперт подчеркивает, что более того, Армения оккупировала 20% территории Азербайджана — Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов, которые не имеют никакого отношения к Нагорному Карабаху, на который претендует Армения. «Кстати в этой оккупации Армению поддерживали и боевики-наемники с Ближнего Востока. Из-за армянской оккупации и этнических чисток Азербайджан вынужден принять 1 миллион беженцев. Сам конфликт и оккупация азербайджанских территорий остаются угрозой миру и безопасности всему региону Южного Кавказа.

Надо отметить, что у Израиля к Азербайджану очень теплое отношение, которое опирается на многие факторы, в том числе человеческий фактор. Ни одна страна в Евразии и во всем мусульманском мире не имеет более тесных связей с Израилем, чем Азербайджан. За 26-летнюю историю дипломатических отношений между двумя странами и народами было много позитивных и достойных событий, демонстрирующих стратегическую ценность и жизнеспособность этих отношений. Эти страны доказали необходимость и стратегическую важность этих отношений между еврейским государством и светским государством с мусульманским большинством. Наши дружественные государства действуют как истинные и стабильные стратегические партнеры. Фактически, азербайджанцы и евреи могут не только сосуществовать, но и быть настоящими друзьями, развивать и укреплять свои отношения» – отметил Арье Гут.

Эксперт подчеркивает, что в Азербайджане никогда не рассматривали евреев как иностранцев, здесь еврейский народ никогда не испытывал притеснений, оскорблений, погромов и антисемитских действий, наоборот чувствовали себя как дома. «Каждый израильтянин, который когда-либо посещал Азербайджан, может подтвердить, что евреи, живущие здесь, могут спокойно посещать синагогу, не проходя ни через какой-либо полицейский кордон, спокойно можно ходить по городу в национальной одежде и в кипе, тогда как даже в некоторых развитых странах Запада это может быть опасно для жизни.

Государство Израиль поддерживает справедливую позицию Азербайджана и призывает к урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках международного права и принципа территориальной целостности государств. Я думаю, что Израиль должен продолжать развивать и укреплять дружеские и стратегические отношения с лидером Южного Кавказа — Азербайджаном и не допускать, чтобы какие-либо силы наносили вред этим взаимоотношениям» — резюмирует Арье Гут в своей статье во влиятельной израильской англоязычной газете «The Jerusalem Post».

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