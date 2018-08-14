США готовятся к противостоянию с Россией в Северной Атлантике

Это популярный сюжет многих научно-фантастических фильмов с оттенком «ужастика»: внезапно из глубин океана всплывает акула-монстр, считающаяся давно вымершей. Но, пока одни с замиранием сердца смотрят, как страшная акула всплывает рядом с яхтой, а другие скептически изрекают, что в этих лентах фантастика слишком уж преобладает над наукой, порой из морской глубины всплывает опасность куда более реальная — морские мины, те самые, которые моряки называют «рогатой смертью». Как сообщает официальный сайт NATO, корабли альянса посетили норвежский порт Тронхейм — в рамках своей миссии по очистке территориальных вод Норвегии от мин, оставшихся здесь еще со времен второй мировой войны.

В СССР любили поговорить об истории второй мировой, но на том, что происходило за пределами советско-германского фронта, предпочитали не заострять внимания. О том, какую роль в победе над Гитлером сыграл тот самый «лендлиз» — тем более. В результате в число «неудобных» тем попала и эпопея «северных морских конвоев», и даже печально знаменитая «Битва за Атлантику», в ходе которой ВМС Германии стремились разрушить морские коммуникации союзников и не позволить США доставлять в Великобританию и СССР военные грузы, а военные флоты союзников стремились эти самые коммуникации защитить. О «Битве за Атлантику» написаны целые тома, и даже самый краткий пересказ ее истории безнадежно выходит за рамки, допустимые в СМИ. Но отметим: после того, как весной-летом 1940 года вермахт оккупировал Норвегию, ВМС Германии весьма активно использовали для базирования ее побережье с извилистыми фьордами и незамерзающими благодаря Гольфстриму портами, включая Нарвик и Киркенес.

Однако сегодня военные эксперты США уже обсуждают контуры новой возможной «битвы за Атлантику». Как пишет The National Interest, главнокомандующий Военно-морского флота США Джон Ричардсон заявил, что американский флот готовится к противостоянию с Россией в районе Северной Атлантике. Кроме того, со схожими мыслями в день своего назначения — 3 августа — выступил и вице-адмирал Чарльз Ричард, указывает российская «Газета.ру». «Приготовиться к бою! Это был приказ адмирала [Джозефа] Тофало (предшественника Ричарда. — «Газета.Ru»), и это мой приказ. Только благодаря готовности к бою мы можем предотвратить кровопролитие. Если же этого сделать не удастся, наш народ ждет и требует победы. Мы не подведем!» — цитируют заявление Ричарда российские информагентства.

Расчеты американских военных более чем понятны. Европу принято именовать «сытой» и «благополучной», но именно здесь, напоминают эксперты, находится такая потенциальная «горячая точка», как страны Балтии, где не без оснований опасаются за свою безопасность, особенно после аннексии Крыма и на фоне регулярной отработки российскими военнослужащими десантных высадок на балтийские пляжи и создания впечатляющего военного «кулака» в Калининградской области. В случае военного конфликта в Европе, в который окажутся вовлечены страны НАТО, перед США и их союзниками встанет необходимость переброски в Старый Свет оружия, боеприпасов, военного снаряжения. Личный состав, конечно, проще доставить при помощи военно-транспортной авиации, но для танков, БМП и прочей техники нужен морской транспорт. Безопасность которого надо обеспечить. В годы «холодной войны» в США существовал Второй флот, который как раз и отвечал за Атлантику. Потом, в 2011 году, его расформировали — по официальной версии, исходя из организационных соображений, по неофициальной, ради экономии средств. К этому моменту уже прозвучала «мюнхенская речь» Владимира Путина, уже прогремела «пятидневная война», но президент США Барак Обама свято верил в возможность «перезагрузки» отношений с Москвой.

Теперь же ситуация изменилась, понимание этой ситуации — тоже. О том, что военно-морские силы США увеличивают свое присутствие в Атлантическом океане и восстанавливают структуры военного командования в ответ на растущую российскую военную активность, Пентагон объявил еще в мае нынешнего года.

А вот это уже заставляет по-иному взглянуть уже на российскую «арктическую стратегию».

По официальной версии, нынешняя российская военная активность в Арктике объясняется просто: в результате глобального потепления «ледовая обстановка» меняется, условия для мореплавания по Севморпути улучшаются, арктический шельф с огромными запасами нефти, газа и прочих полезных ископаемых становится более доступным, а значит, российские интересы на этом направлении тоже надо защитить.

Только вот в начинающейся «битве за Атлантику в версии 2.0» по-прежнему важен контроль за незамерзающими арктическими портами. У России есть такие гавани — Мурманск и доставшийся ей по итогам второй мировой войны бывший финский Петсамо — Печоры. Но одно дело — просто собственное, скажем так, «место для пальца» (barmağ yeri). И совсем другое — полный контроль над всей «цепочкой» незамерзающих гаваней, большая часть которых принадлежит Норвегии.

Официально таких планов в РФ не озвучивают. И можно, если очень хочется, не обращать внимания на косвенные признаки. Считать, например, что появление на Красной площади в Москве на парадах 9 мая военной техники в «арктической» модификации и соответствующей «раскраске» не имеет никакого отношения к Норвегии, стране НАТО, которая непосредственно граничит с РФ именно в Заполярье. Что появление на этих же парадах синхронно с «арктической» техникой бойцов Киркенесской бригады морской пехоты — тоже случайность, и нет никаких намеков в том, что это подразделение получило свое название после участия в Петсамо-Киркенесской операции 1944 года, в ходе которой советская армия освободила от гитлеровцев север Норвегии вместе с теми самыми незамерзающими портами. Тем более можно не проводить параллелей с известным российским лозунгом «можем повторить» и не задавать провокационных вопросов, что именно собираются «повторять» в Москве. Просто несколько месяцев назад глава Военной разведывательной службы Норвегии Мортен Хага Лунде сообщил, что российские бомбардировщики как минимум дважды за год осуществляли тактический полет в направлении норвежского города Варде, а в мае российские военные самолеты также отрабатывали нанесение ударов по военной технике и судам, задействованным в международных учениях, которые тогда принимала Норвегия. Кроме того, во время печально известных российских учений «Запад-2017» ракетные комплексы «Искандер» перебрасывались в Мурманскую область, в «точку» всего в 40 км от норвежской границы. И вот это уже не конспирология и не умопостроения, а реальные эпизоды реальных учений, которые уже не позволяют исключать: в Москве действительно планируют что-то «повторить».

Только вот расклад сил в мире теперь другой. В Москве, быть может, и рассчитывали, что мягкотелый Запад не пожелает выходить из «зоны комфорта» и не станет противодействовать ее опасным играм, но просчитались. В странах Балтии создаются натовские многонациональные батальоны, разрабатывается система «военного шенгена», которая должна облегчить военные перевозки. В Норвегии размещают американских морских пехотинцев и собираются вместе с союзниками отслеживать российские подводные лодки. А нынешний генсек НАТО, бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг в ходе одной из своих пресс-конференций поделился воспоминаниями: «…Когда я был молодым призывником норвежской армии, мы тренировались тому, как только продержаться. В полной уверенности, что союзники быстро придут на помощь. Мы знали, что одной Норвегии не справиться. Но мы также знали, что мы не одни».

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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