Футболист сборной Германии Месут Озил прокомментировал фотографию с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Долгое время футболист хранил молчание, однако сейчас всё же решился дать пояснение майской встрече с президентом в Лондоне. По его словам, встреча и фото не имели политического контекста, в Германии Озила неверно поняли.

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) 22 июля 2018 г.

— Как и у многих людей, моё происхождение выходит за рамки одной страны. Я рос в Германии, но моя семья имеет турецкие корни. У меня есть два cердца: немецкое и турецкое. Я знаю, что наше фото вызвало огромный резонанс в немецких СМИ, и, хотя некоторые люди могут обвинить меня во лжи, фото, которое мы сделали, не имело политических намерений. Как я уже сказал, моя мама никогда не позволяла мне забывать о происхождении, наследии и семейных традициях. Для меня фото с президентом Эрдоганом — это не про политику или выборы, это про уважение к человеку, занимающему самую высокую должность в стране моей семьи. Я футболист, а не политик, и наша встреча не была одобрением в отношении политики, — написал футболист.

Фотографии футболистов немецкой сборной Месута Озила и Илкая Гюндогана с президентом Турции вызвали большой скандал в Германии накануне чемпионата мира. Оба они имеют турецкие корни, но родились в Германии и защищают цвета немецкой национальной команды. В связи с этим СМИ и лидеры общественного мнения возмутились факту встречи с президентом Турции и словам Гюндогана «мой уважаемый президент».

Новая волна критики в адрес игроков, особенно Озила, хлынула после провала сборной Германии на чемпионате мира. СМИ обвиняли футболиста в подрыве атмосферы в стане национальной команды и невыразительной игре на турнире.

Minval.az