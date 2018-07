Футболист сборной Германии Месут Озил прокомментировал фотографию с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Долгое время футболист хранил молчание, однако сейчас всё же решился дать пояснение майской встрече с президентом в Лондоне. По его словам, встреча и фото не имели политического контекста, в Германии Озила неверно поняли.

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 22 июля 2018 г.