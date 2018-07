Президент США Дональд Трамп сыграл в гольф в субботу в своем клубе на западном побережье Шотландии накануне саммита с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Reuters.

В бейсболке с надписью «США» во время игры в гольф Трамп махал десятками демонстрантов, которые кричали «Нет Трамп!» всего в нескольких десятках метров от пляжа рядом с гольф-клубом Turnberry, которым владеет американский президент.

«Погода прекрасная, и это место невероятное! Завтра я еду в Хельсинки, чтобы в понедельник встретиться с Владимиром Путиным», — написал Трамп в Twitter в субботу.

По информации ВВС, Трамп покинет Шотландию в воскресенье после обеда и отправится в Финляндию.

‘Donald Trump you are not welcome here’

Trump only wanted to play golf in Scotland but he was met with fresh protests.#TrumpUKVisit pic.twitter.com/n611hJq8T5

— Press TV (@PressTV) 14 июля 2018 г.