Опубликованы первые кадры спасения детей, которые застряли в пещере Тхам Лаунг на севере Таиланда. Видео публикуют журналисты американских СМИ. Так, корреспондент NBCNews около 15:20 мск (16.20 — бак.вр.) обнародовала кадры, где от пещеры отъезжает машина скорой помощи с первым спасённым ребёнком.

Телеканал Fox News в своём репортаже запечатлел момент спасения детей в самой пещере. По их данным, по состоянию на 16:28 мск (17.28 — бак.вр.), спасены четыре ребёнка. При этом, активисты, которые наблюдают за ходом операции заявили о шести спасённых.

В твиттер-аккаунте ассоциации учителей NESTA-US опубликовано видео, как водолаз с кислородным баллоном проходит по узкому затопленному проходу пещеры.

Tight areas of #ThailandCaveRescue requires scuba divers to take off equipment

This takes extra time & experience

Many of the boys don;t know how to swim &also weak (lack of moving &food)

Rainy predicted soon, cave will fill#CaveRescue #ThaiCaveRescue #Geology #EarthScience pic.twitter.com/mJBoGr0jPX

— NESTA-US🌎 (@NESTA_US) 7 июля 2018 г.