Карабахские сепаратисты провели учения с боевыми стрельбами на оккупированных территориях Азербайджана.

По информации армянских СМИ, в ходе учений отрабатывались действия «оборонительного и наступательного характера».

По сценарию учений, в бой с перешедшим в наступление противником вступают военнослужащие, несущие боевое дежурство на переднем крае.

«Организовав оборону и не дав противнику продвигаться, подразделения доложили об общей ситуации, действиях противника. Затем, перегруппировавшись и получив подкрепление, они перешли в контрнаступление, восстановили линию переднего края, начали преследование отступающего противника, нанеся урон живой силе и технике», — говорится в сообщении т.н. «министерства обороны».

Со 2 по 6 июля в Азербайджане будут проведены очередные широкомасштабные учения. К учениям будут привлечены до 20000 личного состава военнослужащих, до 120 единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения. В ходе учений будет отрабатываться наступательная операция.

Директор ереванского исследовательского центра «Модус Вивенди», эксперт Ара Папян накануне заявил, что «ситуация довольно напряженная, и не проходит и дня, чтобы в Азербайджане не проводили довольно масштабные военные учения».

В таких условиях, как он отметил, «значительно легче перейти из состояния военных учений к непосредственно возобновлению боевых действий, что также увеличивает возможные риски».

Minval.az