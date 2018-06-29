«Не думаю, что введение санкций в отношении экс-депутатов имеет какое-либо значение».

Об этом сказал глава азербайджанской делегации вПАСЕ Самед Сеидов, комментируя решение Комитета по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы в связи с 14 бывшими членами структуры.

С.Сеидов отметил, что сотрудничал с этим следственным комитетом и выразил свою позицию: «Наверное, кто-то не сотрудничал с этим комитетом, поэтому было принято такое решение. Однако лица, которые не сотрудничали с комитетом, были из разных стран, не только из Азербайджана. Но в их отношении никаких решений принято не было в отличие от представителей Азербайджана. Это не совсем объективно. Что же касается решения в связи с Эльханом Сулеймановым и Муслимом Мамедовым в Италии был прецедент с Лукой Волонте. Там тоже ведется следствие. Следственная группа не смогла обнаружить каких-либо доказательств. Не верю, что принятие подобных санкций, в особенности в отношении бывших членов ПАСЕ, имеет какое-то значение», — цитирует его слова АПА.

С.Сеидов заявил, что всегда был против общения языком санкций: «Не верю, что это приведет к каким-то позитивным результатам. В Баку мы широко обсудим этот вопрос».

Самед Сеидов также прокомментировал вопрос включения в санкционный список бывшего депутата Гюльтекин Гаджибейли: «Она ведь не член парламента. Что и зачем парламент должен посылать бывшим депутатам. Она не имеет отношения к парламенту».

С.Сеидов сказал, что процессы в ПАСЕ по разному освещаются в медиа: «Также было и с вопросом избрания меня вице-президентом ПАСЕ. Вчера слышал, в прессе пишут, что будто бы я был избран на предыдущей сессии. Выборы вице-президента проводятся каждый раз после выбора нового президента. С этой точки зрения я был избран на июньской сессии, и никто не возразил против этого».

Minval.az