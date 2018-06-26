Соединенные Штаты могут заблокировать передачу Турции новейших истребителей F-35, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

США последовательно стараются добиться отмены решения Анкары о закупке российских зенитных комплексов С-400. Вашингтон, в частности, грозит Турции отказом в поставках многоцелевых ударных истребителей пятого поколения F-35, передают РИА Новости.

Ранее на предприятии американской компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте в штате Техас прошла церемония передачи первого F-35 Турции. Как ранее заявил РИА Новости представитель секретариата оборонной промышленности Турции, переданные Анкаре самолеты F-35 останутся в США до ноября 2019 года для обучения турецких пилотов.

По словам Митчелла, несмотря на то, что в США уже состоялась церемония передача первого F-35, самолеты пока останутся в стране, и Вашингтон может заблокировать непосредственную поставку их в Турцию.

«Как вы знаете, в рамках этой программы США сохраняют в своем ведении самолеты до передачи, а это происходит только после долгого процесса обучения (пилотов). Я считаю, что это помогает нам в сложившихся обстоятельствах, поскольку это дает нам время, чтобы продолжать передавать сигналы (турецкой стороне). Насколько я понимаю, мы сейчас находимся на стадии обучения (пилотов). Мы считаем, что у нас есть законные полномочия, чтобы отказать в передаче (этих самолетов) при определенных обстоятельствах, которые включают обеспокоенности с точки зрения национальной безопасности», — сообщил Митчелл.

Minval.az