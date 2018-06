Масштабная драка между фанатами Сенегала и болельщиками сборной Польши произошла в бельгийском Антверпене.

Об этом сообщает Casual Ultra‏ в своем Twitter-аккаунте.

Во время просмотра матча в фан-зоне группа сенегальских фанатов напала на несколько семей из Польши, однако поляки не растерялись и дали напавдавшим достойный отпор.

19/06/2018 WC2018 Belgium 🇧🇪

Some idiots from Senegal tried to attack polish families at the fan zone in Antwerp. Polish guys send them to hospital. #poland #senegal #russia2018 #worldcup pic.twitter.com/7brh0O2w1e

— Casual Ultra (@thecasualultra) 20 июня 2018 г.