Президент США Дональд Трамп пока не собирается прививаться от коронавирусной инфекции. Однако глава Белого дома готов сделать это в соответствующее время. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

«Люди, работающие в Белом доме, должны получить доступ к вакцине несколько позже в рамках программы, если в этом нет особой необходимости. Я попросил, чтобы эта поправка была сделана. Я не планирую принимать вакцину, но надеюсь сделать это в соответствующее время», — говорится в сообщении лидера США.

До этого Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Трампа планируют вакцинировать от COVID-19. Ему и другим высокопоставленным чиновникам из его администрации в ближайшее время предложат сделать прививку от коронавируса.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу COVID-случаев, за все время пандемии коронавирусом заразились более 16 миллионов американцев.

Напомним, в США одобрили применение вакцины Pfizer. Первыми вакцинируют сотрудников системы здравоохранения и пациентов учреждений длительного ухода. Прививать начнут 14 декабря.

People working in the White House should receive the vaccine somewhat later in the program, unless specifically necessary. I have asked that this adjustment be made. I am not scheduled to take the vaccine, but look forward to doing so at the appropriate time. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020