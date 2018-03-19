“Ситуация вокруг Карабахского конфликта намного ближе к войне, нежели к миру. Азербайджан достиг некоторых успехов в ходе Апрельской войны. Это вызвало в стране сильную патриотическую волну, народ объединился вокруг руководства, следовательно, это принесло Алиеву некоторые положительные результаты. По этой причине он может поддаться соблазну и повторить это, если хочет повысить легитимность своей власти. Но я считаю, что президент Алиев проявит осторожность. Меня больше беспокоит случайная вспышка конфликта из-за неверного расчета, а не продуманные действия. После апреля 2016 года риторика стала более агрессивной, линия соприкосновения более милитаризирована. Но этим процессом управляют президенты двух стран – Ильхам Алиев и Серж Саргсян, и если президенты изменят свое мнение, то ситуация может очень быстро измениться. Если президент Алиев после переизбрания решит, что хочет активировать переговорный процесс, то очень многое может сделать”.

Об этом заявил старший научный сотрудник фонда «Карнеги Европа», эксперт по вопросам Южного Кавказа Томас де Ваал, добавив, что никто не может предугадать ход следующей вероятной войны:

«Никто не может предсказать, как будет протекать конфликт. Единственное, что мы можем спрогнозировать, это то, что будут массовые разрушения, большое число жертв и большая трагедия. Один день одна из сторон может добиться успеха, в другой день – другая сторона. Но я думаю, что единственное, что можно спрогнозировать, это то, что будут невинные жертвы».

Эксперт представил свое видение того, посредством какой модели можно добиться окончательного решения Карабахской проблемы:

«Я считаю, что проблема может быть разрешена только в том случае, если будут массовые гарантии безопасности, которые защитят армян Карабаха, которые останутся там, где сегодня проживают, и дадут возможность азербайджанским беженцам вернуться туда, где они прежде жили. Следовательно, необходимо осуществить большую операцию в вопросе безопасности, и как можно дальше отложить вопрос статуса. Таким образом, армяне Карабаха будут иметь де-факто статус, который имеют сегодня, а азербайджанцы сумеют вернуться в прилегающие к Нагорному Карабаху районы, и вопрос статуса будет отложен. Это – единственная возможная модель, которая удовлетворит обе стороны, но ни одна из сторон в данный момент к этому не готова. Я считаю, что единственным понятным механизмом будет пошаговый, когда сначала начинают решать некоторые легкие вопросы, потом переходят к более сложным”, — приводит его слова Первый армянский информационный.

Minval.az