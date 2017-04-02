С марта низкобюджетный бренд «Азербайджанских авиалиний» AZALJET запустил регулярные рейсы из Москвы в Гянджу и Габалу. В Габалу — по четвергам, в Гянджу — по средам и субботам. Цены на оба маршрута начинаются от 98 евро (туда/обратно). Обозреватель «АиФ» в составе небольшой журналисткой группы, отправился в Азербайджан, где никогда до этого не был.

Ностальгия по СССР и сосиска MOSKVA

Три часа полёта — и мы в Гяндже, втором по численности населения (после Баку) городе Азербайджана. В царские времена город носил имя Елизаветполь, со временем название трансформировалось в Елисаветполь (в честь императрицы Елизаветы Алексеевны, супруги Александра I), а в советский период (с 1935 по 1989 гг.) именовался Кировабадом в честь Сергея Кирова, первого секретаря ЦК КП(б) Азербайджана, но об этом в бывшей советской республике сегодня предпочитают, не вспоминать. От советского прошлого здесь почти не осталось и следа. Разве что ностальгия по СССР, например, у пожилых таксистов, которые хорошо помнят те времена. Улицы, бульвары, парки и площади носят азербайджанские имена. Все надписи на латинице. Правда, иногда в меню местных кафе встречаются знакомые блюда: Sosiska Moskva.

Первое, что бросается в глаза путешественнику в Азербайджане это большое количество площадей государственного флага. Они есть почти в каждом городе республики, даже в совсем небольших. Флаги огромные и видны издалека. В Гяндже флаг длиной 50 м, шириной — 25 м, висит на флагштоке высотой 110 м. Самый большой флаг, по понятным причинам, находится в столице, Баку. Высота флагштока составляет 162 м, ширина флага — 35 м, а длина — 70 м. Ни с чем подобным в России я не сталкивался. И в этом смысле опыт Азербайджанской Республики можно было и перенять, чтобы наши граждане уважали свои государственные символы и всегда помнили, в каком порядке расположены цвета национального флага.

В Гяндже

Пятизвёздочный отель, где мы остановились, был наводнён школьниками старших классов. Дело в том, что в республике уже четвёртый год действует программа «Узнаем нашу страну», которую финансирует государство. Во время каникул для старшеклассников организуются просветительские турпоездки в различные регионы страны. В нынешней тур-акции приняли участие около 4 тысяч человек из 84 городов, в том числе из районов, где проживают вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха. Для этих переселенцев, кстати, по всей республике строят городки. Если видишь одинаковые домики с красными крышами, знай: там живут переселенцы или беженцы.

В самом сердце Гянджи находится главная местная достопримечательность: мечеть ХVII века, построенная из традиционного для этих мест красного кирпича по поручению персидского шаха Аббаса I Великого. В 1776 году к зданию мечети были пристроены два минарета. Интересно, что в процессе капитального ремонта в 2008 году в кирпичной кладке были найдены 180 царских рублей, замурованные в стены в 1910 году для использования при ремонте религиозного храма в будущем. Рядом с мечетью расположена городская баня тоже XVII века — Чекяк-хамам — проработавшая почти 400 лет и в 1963 году закрытая.

Мечеть в Гяндже

Кроме того, Гянджа является родиной мудреца и поэта Абу Мухаммеда Ильяса ибн Юсуфа, творившего под псевдонимом Низами Гянджеви (1141 — 1209 гг.). Мавзолей, где покоится прах великого мыслителя, расположен за чертой города. Из центра туда можно добраться за 15-20 минут.

Хамам в Гяндже

Ещё одной достопримечательностью города является дом из бутылок, построенный в 1966-67 гг. году архитектором Ибрагимом Джафаровым в честь брата, пропавшего без вести на фронтах Великой Отечественной войны. В строительстве, которое заняло 20 лет, использовано 48000 бутылок. Это не музей, а частный дом, которым владеют потомки архитектора. Поэтому, чтобы попасть внутрь, надо договариваться с владельцами. Нам не повезло, хозяев не было дома.

Мавзолей Низами

Немцы в городе…

В царские времена на территории будущего Азербайджана стали возникать немецкие поселения. В самом Елисаветполе проживало всего 103 немца. И для них в 1885 году была построена лютеранская церковь, которая действовала вплоть до начала войны в 1941 г. Сегодня в этом здании расположен местный кукольный театр.

Шамкир

В 40 километрах от Гянджи расположен симпатичный город Шамкир, на месте которого в 1819 году было основано одно из первых немецких поселений (Анненфельд). Немцы занимались в основном виноделием (кстати, азербайджанцы продолжили и развили винодельческие традиции), поэтому в каждом доме имеются винные погреба. Да и сами домики сохранили первозданный альпийский стиль, сильно отличающийся от типичной местной архитектуры. В центре городка сохранилась лютеранская кирха (построена в 1909 г.) в неоготическом стиле. Благодаря помощи Германии она в прекрасном состоянии, и в ней есть даже небольшой орган. Но поскольку сегодня немцев в городе нет, кирха — вроде исторической достопримечательности, напоминания о том, что в 1941 году по приказу Сталина более 20 000 немцев, являвшихся жителями Азербайджана, были сосланы в Сибирь и Казахстан.

Кирха в Шамкире

После осмотра Шамкира мы переместились в другой немецкий городок, расположенный у подножия горы Кяпаз. Ныне он носит имя Гёй Гёль, как и горное озеро. А прежде имел тоже немецкое название Хелендорф (в честь Великой княжны Елены Павловны, дочери Павла I и Марии Фёдоровны). Местные жители рассказывают, что последний живший в Ханларском районе немец, Виктор Кляйн, скончался 10 лет тому назад: в марте 2007 года. Он жил на Хелененштрассе, ныне называющейся улицей Гаджиева. Местные активисты хотят превратить его дом в музей немецкого быта. Пока музея нет, но в доме Кляйна все вещи и нехитрый скарб остались на своих местах, как и при жизни хозяина. Как и большинство местных немцев, он занимался виноделием. Кстати, в городке есть винный и коньячный заводы, при которых работают магазинчики. В один из них мы забрели. И были приятно удивлены ценами. Стоимость бутылки столового вина от 2 манат: примерно 80 рублей. Далее по горному серпантину оправляемся на озеро Гёй Гёль («Голубое озеро»), расположенное на северном склоне хребта Муровдаг на высоте 2800 метров. Водоём находится на территории национального заповедника, поэтому въезд сюда платный: 2 маната с человека. Деньги небольшие, но зато виды потрясающие!

Озеро, образовавшееся в результате разрушительного землетрясения, имеет длину с юга на север 2800 м, а наибольшая ширина — 800 м. В нём много рыбы. Но рыбалка здесь запрещена, как и купание. Да и вряд ли захочется лезть в воду, которая прогревается даже в летний зной максимум, до 16 градусов. На северном берегу озера есть курорт. Так что здесь можно переночевать и посидеть в ресторанчике с открытой террасой, с которой открывается потрясающий вид на озеро. Во время нашего путешествия воздух прогревался до +18, но в горах всё ещё лежал снег. В общем, температура воздуха здесь сильно отличается от той, что на равнине, поэтому рекомендую при посещении брать с собой одежду потеплее. Даже летом здесь довольно прохладно.

Лечебная нефть

Следующая точка нашего маршрута (в 60 км от озера) — уникальный бальнеологический курорт Нафталан. В советские времена здесь была всесоюзная здравница. Граждане СССР лечились… да-да нефтью. Здесь она особая. Цвета кофе с молоком. Она не содержит летучих соединений, поэтому не горит и не подходит для производства бензина. К тому же почти не пахнет. Так что не опасайтесь, что после принятия нафталановых ванн от вас будет пахнуть бензином или соляркой. В её состав входит большое количество нафтеновых и ароматических углеводородов, а также физиологически активных микроэлементов (бор, цинк, марганец, йод, кобальт, медь, молибден и другие), что и придаёт нафталановому маслу лечебные свойства. Им лечат чуть ли не всё подряд: заболевания кожи (псориаз, экзема, нейродермит), опорно-двигательного аппарата (воспалительные и дегенеративные заболевания суставов), периферической нервной системы (полинейропатии, парезы). Лечение нафталановыми ваннами также рекомендуют в качестве реабилитации после ожогов.

Вместо советских здравниц в Нафталане ныне целая сеть пятизвёздочных отелей мирового уровня с лечебными ваннами и ультрасовременными спа-центрами. Среди постояльцев одного из них — отеля «Garabag Resort & Spa», в котором мы остановились на ночь — нам встретились соотечественники из Москвы и Самары, а также граждане Казахстана и даже Ирана. Кстати, стоимость двухместного номера в пересчёте на российскую валюту — от 5 тысяч рублей. Сюда же включено трёхразовое питание, стандартная лечебная программа с осмотром и консультацией специалистов. Для всех постояльцев отеля посещение спа-центра — без ограничения, с утра до вечера. В отеле есть, чем заняться, даже тем, кому не требуются лечебные процедуры. На территории, утопающей в зелени, есть открытый бассейн, теннисные корты, площадка для мини-гольфа, детская площадка. Всем можно пользоваться без дополнительной платы, включая велосипеды. В отеле имеется даже свой кинотеатр, где можно заказывать фильмы на своё усмотрение. Здесь работают русскоязычные аниматоры, поэтому детям скучать не придётся, пока взрослые оздоравливаются при помощи нефти, массажа и спа-процедур.

Лучше гор может быть только… море

Хоть снег в местных горах кое-где ещё лежит, но любителей горных лыж на горнолыжном курорте Туфандаг, что в 4 километрах от города Габала, мы не встретили. По понятной причине: уже не сезон. Хотя сам курорт работает круглый год. В ресторане на вершине горы можно отведать жареного барашка, выпить бокал прекрасного местного вина или чашечку кофе. Этот популярный в Азербайджане курорт был открыт относительно недавно: в 2014 году. Поэтому отели и подъёмники (здесь их всего 4) новенькие, а цены умеренные. Например, ски-пасс на неделю вам обойдётся в 2000 руб. Аренда лыж и комплекта одежды для катания — тоже по 2000 руб. в неделю. Трассы в Габале — любой сложности (есть и для новичков), общей протяжённостью 17 километров. Высота местных гор от 956 до 1920 м, так что острые ощущения любителям экстрима обеспечены.

Инфраструктура горнолыжного курорта Туфандаг

И, конечно, путешествие по Азербайджану будет неполным, если вы не посетите Баку. У нас было совсем мало времени, чтобы ознакомиться со всеми прелестями столицы, но то, что удалось увидеть, впечатляет. Здесь вам и суперсовременный Центр Гейдара Алиева, спроектированный архитектором мирового уровня Захой Хадид, и величественный старый город в самом сердце города, и Бакинский приморский бульвар. А в 15 минутах езды в пригороде Баку есть песчаные пляжи с чистой водой…

И ещё одно важное обстоятельство: в этой поездке нам встретились очень гостеприимные и дружелюбные люди. Хотя бы один человек в каждой азербайджанской семье находится в России на заработках. Поэтому отношение к россиянам здесь очень хорошее. Азербайджанцы уверены, что Россия — их надёжный союзник, а русские — братский народ. Многие азербайджанцы говорили нам о том, что границы существуют только на географических картах. А между нашими народами никаких границ нет.