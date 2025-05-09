Пашинян — человек, который пытался и пытается развернуть Армению прочь от России. Об этом говорится в заявлении первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константина Затулина.

«Просто сейчас фортуна как-то переменила, временно, может быть, эти планы, затормозила их в связи с какими-то налаживающимися отношениями между Россией и США. Конечно, (это) создает для Пашиняна определенную сложность. Но при этом я убежден, что Пашинян — это человек, который нанес наибольший вред армянскому народу за все время существования независимой Армении, а может быть и вообще за все время», — приводит news.am слова Затулина.