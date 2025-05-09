Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает «слишком большими» требования, которые Россия выдвинула в ходе переговоров по Украине.

«Мы знали, что Россия попросит слишком многого, потому что российское восприятие войны основано на том, что они побеждают. <…> Но Россия не может рассчитывать на то, что ей отдадут территорию, которую она еще даже не завоевала. И это одна из вещей, которую они включили в первоначальный мирный план», — отметил Вэнс в интервью Fox News.

Он добавил, что в Вашингтоне знали, что Россия в своем первом предложении попросит «больше, чем разумно дать», так как «так часто проходят переговоры».