Сооснователь корпорации Microsoft и филантроп Билл Гейтс обвинил Илона Маска в «убийстве беднейших детей мира» из-за закрытия программ Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом говорится в его интервью Financial Times.

Из-за резкого сокращения финансирования США жизненно важные продукты питания и лекарства испортились на складах, а мир может столкнуться с вспышками таких заболеваний, как корь, ВИЧ и полиомиелит, отмечает Гейтс. «Когда богатейший человек в мире убивает беднейших детей в мире, это выглядит не очень хорошо», — заявил он.

При этом Гейтс упомянул больницу в провинции Газа в Мозамбике, которая занимается профилактикой передачи ВИЧ от матери ребенку, но лишилась грантов: власти США ошибочно решили, что организация поставляет презервативы для ХАМАС в секторе Газа. «Я бы хотел, чтобы он встретился с детьми, которые сейчас инфицированы ВИЧ, потому что он урезал это финансирование», — отметил он.

Согласно заявлению Гейтса, Маск, назвавший USAID «преступной организацией», не понимает, чем занимается агентство и как оно работает. В феврале Маск признал, что ошибочно принял мозамбикскую провинцию Газа за палестинскую территорию.