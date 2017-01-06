Закрытие авиабазы «Инджирлик» в провинции Адана на юге Турции не значится в повестке дня, заявил Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с генсеком ООН Антонио Гутеррешем, сообщает Анадолу.

По словам Чавушоглу, военно-воздушные силы США и других стран-союзниц Турции находятся на базе «Инджирлик» в рамках соглашений НАТО. При этом Анкара позволила использовать данную базу другим странам, участвующим в борьбе с террористической организацией «Исламское Государство» (ИГ).

Глава МИД подчеркнул, что Анкара ведет активную борьбу с террористами ИГ.

«В последнее время Международная коалиция не оказывает поддержки Турции в ее усилиях по борьбе с террористами. Если эта коалиция создана с целью борьбы с ИГ, а Турция со своей стороны создала условия для активного противодействия террористам, то почему Анкара не получает соответствующей поддержки от партнеров? Совершенно естественно, что общественность Турции, видя все это, задается естественным вопросом: если союзники Турции не оказывают ей помощь, то зачем тогда вообще пользуются авиабазой «Инджирлик»?», — подчеркнул Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, в настоящее время вопрос закрытия авиабазы в провинции Адана не вынесен на повестку дня, однако, странам, использующим авиабазу под предлогом борьбы с ИГ, но фактически бездействующим, нечего делать на «Инджирлик».

Ранее вице-премьер Турции Вейси Кайнак заявил, что Анкара поставила под вопрос присутствие сил коалиции на турецкой базе «Инджирлик».