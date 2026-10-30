Турецкий публицист Галиб Туркмен рассказал об инциденте во время официального визита в Азербайджан в 2007 году.

По его словам, на брифинге, посвящённом нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан и карабахскому конфликту, турецкий генерал, намекая на британскую долю в проекте, заявил: «Ну, теперь и карабахскую проблему англичане решат».

Азербайджанская сторона промолчала, однако после этого заметно охладела к гостям. На вечерний ужин пришло меньше её представителей, а турецкий генерал, раздражённый происходящим, попытался выместить злость на молодом коллеге, заставляя его пить вино. В конце визита делегацию проводили холодно.

Туркмен назвал произошедшее проявлением «государственного рефлекса Азербайджана» и подчеркнул чувствительность азербайджанцев к внешнему вмешательству.

Предположительно, речь шла о турецком генерале Селахаттине Угурлу.